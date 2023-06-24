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鑽石山鳳德邨267呎 開價綠表$138萬

置業家居 2023/06/24

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單位：紫鳳樓15樓27室

實用面積：267平方呎

間隔：1房

開價：未補價$138萬（呎價：$5,169）

自由市場價：$266萬（呎價：$9,963）

備註：屬法院令單位，是次自由市場開價較市價$380萬低約

...

欄名 : 樓市熱話

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