鑽石山鳳德邨267呎 開價綠表$138萬 置業家居 2023/06/24 分享： 分享： 單位：紫鳳樓15樓27室 實用面積：267平方呎 間隔：1房 開價：未補價$138萬（呎價：$5,169） 自由市場價：$266萬（呎價：$9,963） 備註：屬法院令單位，是次自由市場開價較市價$380萬低約 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 旺角長輝大廈1房 開價$160萬 今日 旺角長輝大廈1房 開價$160萬 二手膠着 拍賣場現超筍盤 今日 二手膠着 拍賣場現超筍盤 樂建居「新版」私人參建居屋 2種發展模式 提速增供應 2023/06/17 樂建居「新版」私人參建居屋 2種發展模式 提速增供應 「Club Vis」及「Club Vim」 室內外設施應有盡有 2023/05/27 「Club Vis」及「Club Vim」 室內外設施應有盡有 12項工種獲滿分 留意窗戶唧膠【獲98分】 2023/05/27 12項工種獲滿分 留意窗戶唧膠【獲98分】 鳳德邨 二手市場 拍賣