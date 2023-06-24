終止三星期跌勢 CCL按周升0.39% 置業家居 2023/06/24 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）本周報166.67點（根據6月12日至18日簽訂的正式買賣合約，5月29日至6月4日簽訂的臨時買賣合約計算），按周微升0.39%，終止連跌3周的局面。 4區樓價升跌參半，當中港 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL連跌3周 創3月以來近低 2023/06/17 CCL連跌3周 創3月以來近低 CCL按周微跌0.04% 樓價持續窄幅徘徊 2023/06/10 CCL按周微跌0.04% 樓價持續窄幅徘徊 CCL按周跌0.61% 結束三連升 報166.88點 2023/06/03 CCL按周跌0.61% 結束三連升 報166.88點 CCL按周升0.68% 料樓價短暫回穩 2023/05/27 CCL按周升0.68% 料樓價短暫回穩 CCL最新報166.77點 兩連升 按周漲0.54% 2023/05/20 CCL最新報166.77點 兩連升 按周漲0.54% CCL 銀行