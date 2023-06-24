終止三星期跌勢 CCL按周升0.39%

中原城市領先指數（CCL）本周報166.67點（根據6月12日至18日簽訂的正式買賣合約，5月29日至6月4日簽訂的臨時買賣合約計算），按周微升0.39%，終止連跌3周的局面。

4區樓價升跌參半，當中港

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