  • 29°C
香港時間 : 2023624日 (週六) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

下半年按息走勢推演

置業家居 2023/06/24

分享：

分享：

6月份美國暫停加息，但聯儲局預告下半年美息仍有半厘上升空間。由於近日港元拆息高企，銀行按揭息差收窄。香港可能出現「美息加幾多，最優惠利率超跟幾多」的局面。無論是有樓在供的小業主，抑或打算入市的準買家，都要留意有關影響。

拆息維持逾5厘 最優惠利率勢跟加

美國聯邦基金利率由2022年3月進入上升周期，在過去一年多的時間中，當美息上升時，香港最優惠利率往往不加，即使跟加，加幅往往也不及美息。結果一年多下來，美息已上升5厘，而港元最優惠利率僅上升0.75厘。但另一方面，反映市場資金供求的拆息近日卻抽升，全綫維持在5厘以上，與樓按相關的一個月拆息，周三（21日）報5.08厘。大致上，拆息可視為銀行（尤其是中小型銀行）的資金成本，近日的H按條件，一般為H+1.3厘，鎖息為大P減2.5厘，即3.5厘。理論上銀行提供按揭，是在做蝕本生意。此所以市場估計，如果美息在年內再上升，本地最優惠利率有跟足上調的壓力。

以現時新批H按的鎖息利率3.5厘計，如果年內美息上升半厘，而港元最優惠利率跟加，新批按息會升至4厘。以$500萬貸款，還款期30年計，供款會由每月$22,452，升至$23,871。通過壓力測試的要求，會由$47,316升至$49,963。表面看來升幅不大，但「按息仍在上升」的事實，可能令部分有意入市的準買家維持觀望態度。

明年或隨美息緩慢回落

根據聯儲局「點陣圖」（即聯儲局委員對未來美息走勢意見的圖像化結果），聯儲局一方面估計今年美息仍有半厘的上升空間，但同時預期未年美息將由高位下調1厘，之後美息會持續走低，「中長期」目標是2.5厘。

值得留意的是，由於過去一年多，美息上升5厘，而港元拆息大致跟足，而最優惠利率只上升0.75厘。美息在明年回落的話，料會出現港元拆息跟隨下調，但最優惠利率慢減的情況。假設一個月拆息由現時5.1厘水平在年內再上升半厘至5.6厘，明年跟隨美息回落至4.6厘。而最優惠利率在年內上升半厘後，明年未有跟足美息回落，只回調半厘，明年的新造樓按利率仍會在3.5厘水平，之後可望跟隨美息緩慢下跌。按息要回落至吸引資金進入樓市的時間，可能要在2025年或以後了。

本港拆息近日抽升維持在5厘以上，市場估計如果美息在年內再上升，本地最優惠利率有跟足上調的壓力。

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 樓市講場

最新專欄文章 更多

新按保成效顯著 可擴大至樓花物業
2023/06/17
新按保成效顯著 可擴大至樓花物業
違例改動單位如何影響按揭申請
2023/06/10
違例改動單位如何影響按揭申請
加息周期將告一段落 樓市「六絕七翻生」
2023/06/03
加息周期將告一段落 樓市「六絕七翻生」
按揭年期限制 影響物業投資價值
2023/05/27
按揭年期限制 影響物業投資價值
6大準則 揀選按揭轉介公司
2023/05/20
6大準則 揀選按揭轉介公司
加息 拆息 按揭貸款 銀行

上一篇文章

終止三星期跌勢 CCL按周升0.39%

下一篇文章

錦繡國際花城湖景大戶矜罕 4期3區連裝修 售價￥121萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？