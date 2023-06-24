6月份美國暫停加息，但聯儲局預告下半年美息仍有半厘上升空間。由於近日港元拆息高企，銀行按揭息差收窄。香港可能出現「美息加幾多，最優惠利率超跟幾多」的局面。無論是有樓在供的小業主，抑或打算入市的準買家，都要留意有關影響。

拆息維持逾5厘 最優惠利率勢跟加

美國聯邦基金利率由2022年3月進入上升周期，在過去一年多的時間中，當美息上升時，香港最優惠利率往往不加，即使跟加，加幅往往也不及美息。結果一年多下來，美息已上升5厘，而港元最優惠利率僅上升0.75厘。但另一方面，反映市場資金供求的拆息近日卻抽升，全綫維持在5厘以上，與樓按相關的一個月拆息，周三（21日）報5.08厘。大致上，拆息可視為銀行（尤其是中小型銀行）的資金成本，近日的H按條件，一般為H+1.3厘，鎖息為大P減2.5厘，即3.5厘。理論上銀行提供按揭，是在做蝕本生意。此所以市場估計，如果美息在年內再上升，本地最優惠利率有跟足上調的壓力。

以現時新批H按的鎖息利率3.5厘計，如果年內美息上升半厘，而港元最優惠利率跟加，新批按息會升至4厘。以$500萬貸款，還款期30年計，供款會由每月$22,452，升至$23,871。通過壓力測試的要求，會由$47,316升至$49,963。表面看來升幅不大，但「按息仍在上升」的事實，可能令部分有意入市的準買家維持觀望態度。

明年或隨美息緩慢回落

根據聯儲局「點陣圖」（即聯儲局委員對未來美息走勢意見的圖像化結果），聯儲局一方面估計今年美息仍有半厘的上升空間，但同時預期未年美息將由高位下調1厘，之後美息會持續走低，「中長期」目標是2.5厘。

值得留意的是，由於過去一年多，美息上升5厘，而港元拆息大致跟足，而最優惠利率只上升0.75厘。美息在明年回落的話，料會出現港元拆息跟隨下調，但最優惠利率慢減的情況。假設一個月拆息由現時5.1厘水平在年內再上升半厘至5.6厘，明年跟隨美息回落至4.6厘。而最優惠利率在年內上升半厘後，明年未有跟足美息回落，只回調半厘，明年的新造樓按利率仍會在3.5厘水平，之後可望跟隨美息緩慢下跌。按息要回落至吸引資金進入樓市的時間，可能要在2025年或以後了。

▲ 本港拆息近日抽升維持在5厘以上，市場估計如果美息在年內再上升，本地最優惠利率有跟足上調的壓力。