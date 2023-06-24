錦繡國際花城湖景大戶矜罕 4期3區連裝修 售價￥121萬起 置業家居 2023/06/24 分享： 分享： 中山坦洲鎮雖然並非靠近中山市中心，但因其位置上緊貼珠海香洲區，反而坐擁珠海交通之便的優勢，而當中佔地約2.7萬平方米的錦繡國際花城，更為坦洲鎮上規模最大的住宅項目，目前在售的4期3區，更以湖景大單位為 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 東海富滙豪庭 港推售30伙 已屆現樓 折實價￥647萬起 2023/06/17 東海富滙豪庭 港推售30伙 已屆現樓 折實價￥647萬起 兆鑫匯金廣場推30伙商務公寓 連裝修總價￥308萬起 2023/06/03 兆鑫匯金廣場推30伙商務公寓 連裝修總價￥308萬起 珠光新城生活配套完善 現樓售￥90萬起 2023/05/20 珠光新城生活配套完善 現樓售￥90萬起 華發四季雲山配套應有盡有 連裝修售價￥272萬起 2023/05/13 華發四季雲山配套應有盡有 連裝修售價￥272萬起 合景臻頤府東方禪意大宅 入場費￥2,000萬起 2023/04/01 合景臻頤府東方禪意大宅 入場費￥2,000萬起 人民幣 發展商 珠海 中山