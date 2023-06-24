錦繡國際花城湖景大戶矜罕 4期3區連裝修 售價￥121萬起

中山坦洲鎮雖然並非靠近中山市中心，但因其位置上緊貼珠海香洲區，反而坐擁珠海交通之便的優勢，而當中佔地約2.7萬平方米的錦繡國際花城，更為坦洲鎮上規模最大的住宅項目，目前在售的4期3區，更以湖景大單位為

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