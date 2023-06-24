  • 29°C
香港時間 : 2023624日 (週六) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

錦繡國際花城湖景大戶矜罕 4期3區連裝修 售價￥121萬起

置業家居 2023/06/24

分享：

分享：

中山坦洲鎮雖然並非靠近中山市中心，但因其位置上緊貼珠海香洲區，反而坐擁珠海交通之便的優勢，而當中佔地約2.7萬平方米的錦繡國際花城，更為坦洲鎮上規模最大的住宅項目，目前在售的4期3區，更以湖景大單位為

...

欄名 : 大灣區樓市

最新專欄文章 更多

東海富滙豪庭 港推售30伙 已屆現樓 折實價￥647萬起
2023/06/17
東海富滙豪庭 港推售30伙 已屆現樓 折實價￥647萬起
兆鑫匯金廣場推30伙商務公寓 連裝修總價￥308萬起
2023/06/03
兆鑫匯金廣場推30伙商務公寓 連裝修總價￥308萬起
珠光新城生活配套完善 現樓售￥90萬起
2023/05/20
珠光新城生活配套完善 現樓售￥90萬起
華發四季雲山配套應有盡有 連裝修售價￥272萬起
2023/05/13
華發四季雲山配套應有盡有 連裝修售價￥272萬起
合景臻頤府東方禪意大宅 入場費￥2,000萬起
2023/04/01
合景臻頤府東方禪意大宅 入場費￥2,000萬起
人民幣 發展商 珠海 中山

上一篇文章

下半年按息走勢推演

下一篇文章

倫敦Chelsea Barracks—2 Mulberry Square連泳池聯排別墅 家中享高級水療體驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？