倫敦Chelsea Barracks—2 Mulberry Square連泳池聯排別墅 家中享高級水療體驗 置業家居 2023/06/24 分享： 分享： 英國倫敦社會相當富裕，當中位處市中心的別墅項目Chelsea Barracks，最新推出一幢名為「2 Mulberry Square」的5房聯排別墅，折合售價逾$4億港元，賣點為設有偌大水療中心及電影 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 悉尼The Bryson 鄰近鐵路站及商場 2房入場費$645萬起 2023/06/17 悉尼The Bryson 鄰近鐵路站及商場 2房入場費$645萬起 倫敦South Quay Plaza, Harcourt Gardens盡覽金絲雀碼頭 配套完善 1房$726.3萬起 2023/06/10 倫敦South Quay Plaza, Harcourt Gardens盡覽金絲雀碼頭 配套完善 1房$726.3萬起 伯明翰Silkstream-Lindley House享高度綠化生活 1房入場費$410萬起 2023/06/03 伯明翰Silkstream-Lindley House享高度綠化生活 1房入場費$410萬起 伯明翰Gunsmith House 2房$283萬入場 鄰近商業區 租賃潛力高 2023/05/27 伯明翰Gunsmith House 2房$283萬入場 鄰近商業區 租賃潛力高 新加坡The Reserve Residences鄰近自然保護區 飽覽翠綠景致 2023/05/20 新加坡The Reserve Residences鄰近自然保護區 飽覽翠綠景致 英國 倫敦 海外物業 英鎊