實用面積：384至391呎（未計露台）

間隔：一房兩廳連露台

設計特色：

1.單位最大改動是浴室牆向客廳移出1呎（面積擴大至約38呎），令浴室臉盆櫃加長至5呎之餘，收納空間與枱面空間同步擴闊。浴室牆身的蜂窩

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