中型單位設計方案 置業家居 2023/06/24 分享： 分享： 實用面積：384至391呎（未計露台） 間隔：一房兩廳連露台 設計特色： 1.單位最大改動是浴室牆向客廳移出1呎（面積擴大至約38呎），令浴室臉盆櫃加長至5呎之餘，收納空間與枱面空間同步擴闊。浴室牆身的蜂窩 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 6,430伙新居屋 裝修設計攻略 今日 6,430伙新居屋 裝修設計攻略 最細單位設計方案 今日 最細單位設計方案 最大單位設計方案 今日 最大單位設計方案 你可能感興趣 6,430伙新居屋 裝修設計攻略 今日 01:00 6,430伙新居屋 裝修設計攻略 最細單位設計方案 今日 01:00 最細單位設計方案 最大單位設計方案 今日 01:00 最大單位設計方案 最新專欄文章 更多 6,430伙新居屋 裝修設計攻略 今日 6,430伙新居屋 裝修設計攻略 最大單位設計方案 今日 最大單位設計方案 最細單位設計方案 今日 最細單位設計方案 無障礙家居 長者生活倍添樂趣 2023/06/03 無障礙家居 長者生活倍添樂趣 樂齡產品推介 2023/06/03 樂齡產品推介 居屋 裝修設計 錦駿苑 青富苑