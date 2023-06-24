最大單位設計方案 置業家居 2023/06/24 分享： 分享： 實用面積：457至463呎 間隔：兩房兩廳 設計特色： 1.單位改動包括浴室牆身向廳區移出1呎，同時在衣帽間（或細房）新造一幅磚牆，方便擺放衣櫃及書櫃。 2.以海軍藍色為主題的空間布局，由大門側的7呎半Ｃ字櫃 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 6,430伙新居屋 裝修設計攻略 今日 6,430伙新居屋 裝修設計攻略 最細單位設計方案 今日 最細單位設計方案 中型單位設計方案 今日 中型單位設計方案 你可能感興趣 6,430伙新居屋 裝修設計攻略 今日 01:00 6,430伙新居屋 裝修設計攻略 最細單位設計方案 今日 01:00 最細單位設計方案 中型單位設計方案 今日 01:00 中型單位設計方案 最新專欄文章 更多 6,430伙新居屋 裝修設計攻略 今日 6,430伙新居屋 裝修設計攻略 中型單位設計方案 今日 中型單位設計方案 最細單位設計方案 今日 最細單位設計方案 無障礙家居 長者生活倍添樂趣 2023/06/03 無障礙家居 長者生活倍添樂趣 樂齡產品推介 2023/06/03 樂齡產品推介 居屋 裝修設計 錦駿苑 青富苑