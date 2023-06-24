實用面積：457至463呎

間隔：兩房兩廳

設計特色：

1.單位改動包括浴室牆身向廳區移出1呎，同時在衣帽間（或細房）新造一幅磚牆，方便擺放衣櫃及書櫃。

2.以海軍藍色為主題的空間布局，由大門側的7呎半Ｃ字櫃

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