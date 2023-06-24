6,430伙新居屋 裝修設計攻略

今年5月起陸續入伙的大水坑錦駿苑、青衣青富苑及鑽石山啟翔苑，還有預計本月底竣工的石門愉德苑，合共提供6,430個單位。適逢新居屋列隊登場，本刊特別邀請公屋裝修易設計師Ray Mak，創作3個大中小型單

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