6,430伙新居屋 裝修設計攻略 置業家居 2023/06/24 分享： 分享： 今年5月起陸續入伙的大水坑錦駿苑、青衣青富苑及鑽石山啟翔苑，還有預計本月底竣工的石門愉德苑，合共提供6,430個單位。適逢新居屋列隊登場，本刊特別邀請公屋裝修易設計師Ray Mak，創作3個大中小型單 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 最細單位設計方案 今日 最細單位設計方案 中型單位設計方案 今日 中型單位設計方案 最大單位設計方案 今日 最大單位設計方案 你可能感興趣 最細單位設計方案 今日 01:00 最細單位設計方案 中型單位設計方案 今日 01:00 中型單位設計方案 最大單位設計方案 今日 01:00 最大單位設計方案 最新專欄文章 更多 最大單位設計方案 今日 最大單位設計方案 中型單位設計方案 今日 中型單位設計方案 最細單位設計方案 今日 最細單位設計方案 無障礙家居 長者生活倍添樂趣 2023/06/03 無障礙家居 長者生活倍添樂趣 樂齡產品推介 2023/06/03 樂齡產品推介 裝修設計 居屋 錦駿苑 青富苑 啟翔苑 愉德苑 富苑