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香港數碼港艾美酒店 夏日池畔派對及住宿套餐

副刊版 2023/06/26

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夏日來到，是時候來個下水禮。香港數碼港艾美酒店將在7月8日舉辦升級版「艷陽之下─粉紅戀夏」池畔派對，屆時將供應粉紅玫瑰酒、氣泡酒、滋味美饌及池畔燒烤。更特別推出3款夏日住宿套餐，盡情沉醉享受悠閒時光。

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欄名 : 旅事通

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