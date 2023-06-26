香港數碼港艾美酒店 夏日池畔派對及住宿套餐 副刊版 2023/06/26 分享： 分享： 夏日來到，是時候來個下水禮。香港數碼港艾美酒店將在7月8日舉辦升級版「艷陽之下─粉紅戀夏」池畔派對，屆時將供應粉紅玫瑰酒、氣泡酒、滋味美饌及池畔燒烤。更特別推出3款夏日住宿套餐，盡情沉醉享受悠閒時光。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 福岡最新地標登場 麗思卡爾頓酒店及話題餐廳進駐 2023/06/21 福岡最新地標登場 麗思卡爾頓酒店及話題餐廳進駐 美國比華利山酒店 開設Dioriviera期間限定店 2023/06/19 美國比華利山酒店 開設Dioriviera期間限定店 澳門首個充氣城堡嘉年華 設9座巨型彈跳城堡 2023/06/15 澳門首個充氣城堡嘉年華 設9座巨型彈跳城堡 瑞典米芝蓮3星餐廳 空降曼谷 名廚主理亞洲風北歐美食 2023/06/14 瑞典米芝蓮3星餐廳 空降曼谷 名廚主理亞洲風北歐美食 北海道札幌親子新景點 水族館睇企鵝水母 2023/06/12 北海道札幌親子新景點 水族館睇企鵝水母 酒店 美食 音樂 表演 住宿 泳池 燒烤 DJ