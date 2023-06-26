在秦皇島黃金海岸邊舉行的阿那亞戲劇節，應該是疫後而言，最具規模及特色看頭的藝術活動，六月十五日開始，十天內有上百場演出。最被網友分享的當然是多場把舞台設在沙灘上的演出，加上燈光配合，確是中國目前為止最可觀的戶外跨媒體演出方式（當然比那些甚麼「印象」系列好），不過六月的海邊，晚上可能要穿羽絨。

另外就是有花車巡遊，已再非香港或迪士尼那種，而是類近《Burning Man》那類，造型新潮古怪，最後來個海邊大火燒，完全適合社交傳播。

說回阿那亞，記得之前也寫過，是有關它如何用文化藝術去包裝房地產項目。不錯，如果你還是第一次聽到阿那亞的話，要提醒一下，它其實也是賣樓的，現在因算包裝成功又有大回響，已在全國各地有不同主題樓盤，譬如三亞項目就融合海島同文藝。

秦皇島當然是它們的showroom一樣，因為也算在此打響名堂，今年戲劇節又升級找到章子怡等做藝術總監，相信也有報復式出遊的原因，所以發現不少非北京天津周邊的朋友，特別多是上海的朋友也過去了。

說回它們的強項，文藝包裝房產，幾年過去，究竟有多成功？問當地的打工人（老闆當然會說好成功），餐廳的人員就說，現在除冬季之外，其餘三季都算有人，特別是一到周末，因為最早入伙的都是北京天津人，買來當度假屋。說實在，早年真的平時人影無個。但現在因為消費場所開多了，又酒吧又西餐，還見到港式食肆，於是真正聚到人氣。

新近最有特色的是開了間寵物友好酒店，標明可帶狗入住，各種友善設施。可證明八○後的年輕老闆對新一代中產市場幾了解，知道年輕人現在潮興藝術，又愛寵物多過養小孩。