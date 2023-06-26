「最近我的好友準備明年考公開試，溫書很大壓力，晚上又睡不着，吃飯也沒胃口，沒精打采。上次與她電話聊天，她才說患上抑鬱症，真替她擔心。不知有沒有食物可以幫助她呢？」Tina問。

「繁忙的都市生活，加上幾年的疫情，抑鬱症愈來愈普遍。國際間的營養指引建議，抑鬱症患者可除了按醫生處方的藥物外，每日進食奧米加三，一至兩克純EPA或一至兩克2 : 1的EPA : DHA，可作為輔助治療，即相等於以下其中一項，包括：兩安士青口、六安士三文魚、七安士鯖魚或茄汁沙甸魚、四安士鯡魚或九安士蠔等。飲食中的確較難攝取足夠EPA，若不足夠，可依賴補充品幫助。另外，由於鋅攝取不足亦可引致抑鬱徵狀，建議可留意鋅質的攝取，包括蠔、牛肉、添加了鋅的早餐穀物、燕麥片、南瓜籽、蝦、豬柳、沙甸魚等。沒有患情緒病人士，也可進食以上食物來預防。此外，奧米加三還有其他健康好處，例如抗炎、維持心血管、腦部、關節健康等。」我詳細解釋。

「好的！那麼，我多帶她去吃照燒三文魚飯或鯖魚定食吧！」Tina說。

「另外，葉酸對葉酸代謝系統有缺陷的精神分裂症患者都有幫助，成人每日需要四百微克，相當於六安士豬肝或一碗半灼菠菜。此外，也可以多吃蘆筍、孢子甘藍、羅馬生菜、牛油果、芥菜或添加了葉酸的早餐穀片。」我建議。

「聽我做護士的姊姊說，孕婦要吃葉酸補充劑，想不到原來它對情緒改善也有效。」Tina說。