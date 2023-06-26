我很喜歡看Jimmy O. Yang的棟篤笑，在港出生的他，十三歲隨家人移民美國，甫抵彼邦即意識到，在港學到的英文根本無助應付日常生活和社交，必須從頭學起，由非常重的香港口音，到現在已是流利美國地道口音的英語。Jimmy O. Yang，一個連美國人都不陌生的名字，其棟篤笑在美國全場爆滿，涵蓋華人父母望子成龍的題材，以及他在美國被父母操練算術的辛酸史等，美國人笑到碌地，華人觀眾更感共鳴拍爛手掌。後來，他更在曾獲艾美獎提名的處境喜劇《Silicon Valley》擔當很突出的角色。

一個移民人士，可以融入彼邦和受歡迎，又同時保留着其亞洲特色，如何做得到？他曾在訪問時說過：「我認為心態很重要，當時作為一個移民年輕人，初到美國總會遇過對你不太友善的人，但你的mentality（心態）很重要；若經常抱着『他們不喜歡我因為我是亞洲人」、又或「他們不給我試鏡必因我是亞洲人』的想法，是很容易的，當地人對亞洲人有某種看法，亦可能是真的，但我不沉溺於負面當中，我只會想：『我未夠好，故不獲試鏡，我要再做好自己。」心態正面，他證明了自己也可獲美國主流社會歡迎。

我在加拿大讀研究院時，論文題目就是華人在多倫多當地社會的心理健康，發現抱有像Jimmy O. Yang般正面心態的第一代／第二代移民，心理和精神的狀態都是良好和適應能力相當強韌的。相反，老覺受歧視的受訪者，容易出現自卑心理、適應障礙、精神憂鬱、拒絕其他文化接觸等情況，結果是惡性循環：愈是覺得別人歧視自己→愈把自己封閉在舒適圈→愈拒絕認識別人的文化→於是別人愈看到此人舉止奇奇怪怪的，當然就愈不想靠近認識→結果又愈發加強他認為別人歧視自己的想法。

在外地生活過，體會到的是，心態很關鍵，先做好自己、與人為善、光明正大、積極貢獻、不亢不卑，別人自然會尊重你，並且會對你的文化產生興趣。