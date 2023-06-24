發揮港珠澳大橋效益 增協作促聯動

港珠澳大橋是全球最長的橋隧組合跨海通道，於2018年10月正式通車，全日24小時通關，對於促進粵港澳3地的互聯互通，有着非常重要的作用。由於新冠疫情衝擊，大橋的使用量曾大幅下跌，但隨着香港全面復常，香港與內地的往來亦日趨緊密，如何充分發揮大橋的效益，確實值得社會各界認真思考。

港車北上 加快實現「1小時生活圈」

特區政府在2020年宣布，將推出「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」，上月正式公布「港車北上計劃」詳情，將於7月1日起實施，讓合資格的香港私家車，在毋須取得常規配額下，以自駕方式經港珠澳大橋來往廣東省。此舉可望善用大橋，便利香港居民作短期公幹、探親或旅遊，加快實現「1小時生活圈」，推動跨境人員流動和物流、旅遊等行業發展，促進大灣區進一步融合。

隨着「港車北上計劃」逐步實現，愈來愈多港車將會經大橋往返廣東省。筆者認為，特區政府應該更具前瞻性，推出配套政策措施，進一步發揮大橋的作用，為香港經濟發展和粵港澳聯動，注入新動力。

簡化程序 推兩地驗車互通互認

根據「港車北上」計劃，申請者須登記抽籤，成功申請後仍須預約日子出行，同時亦涉及不少費用，包括大橋車輛通行費、申請「封閉道路通行許可證」（即「禁區紙」）費、驗車費、內地汽車保險費、換領內地車牌費，以及安裝「無綫射頻辨識」（radio-frequency identification，RFID）卡機等。

但港車每次入境內地後，只可連續逗留不超過30天，而且不可續期，申請人須再次提出申請，每年累計停留亦不可超過180天，對於只作短期逗留的港人而言，相關成本就顯得更高，變相減低申請的意慾。特區政府應該與內地部門商討，盡量簡化申請程序，並降低各項收費，更可推出大橋月票和年票，盡量降低市民出行的成本。

完善大橋口岸交通 疏導假日車流

同時，香港與內地相關部門應盡快探討加開指定驗車中心，並推動兩地驗車互通互認，可考慮容許6年或以上車齡的私家車，憑在港年檢的「驗車紙」，滿足跨境車驗車的要求，避免重複檢驗，為車主節省成本和時間，便民利民。

特區政府也應進一步完善大橋口岸一帶交通基建的規劃和管理安排，尤其需要考慮節假日如何有效疏導車流，更要避免對新界相關地區造成交通擠塞，為其他市民的生活帶來不便。

此外，內地的交通法規、駕駛文化、以至一些相關配套，例如駕駛導航系統、電動車的充電標準等，都與本港不同，特區政府應提供一站式的網上資訊平台，讓參與「港車北上計劃」的駕駛者，可以預先瀏覽熟習；同時，當局應該與內地部門加強協作，優化當地的求助支援和通報，令香港駕駛者出行更順利，真正做到「快快樂樂出門，平平安安回家」。

▲ 「港車北上計劃」可望善用港珠澳大橋，便利香港居民作短期公幹、探親或旅遊，加快實現「1小時生活圈」，促進大灣區進一步融合。（資料圖片）