持續創新社會共融 共建無障礙社區

在一個舊屋邨內，一位需要使用輪椅代步的長者，正在光顧地下商場食肆，當其他顧客都在食肆內進食，他卻要在食肆門外用膳；令他無法進入店內的，是食肆門前的一個梯級。香港普遍的地舖門前，均設有一個梯級，對行動方便的人而言，當然不會帶來困難，但對於輪椅人士卻造成不便，他們只好無奈地選擇在食肆門外用餐，或索性購買外賣回家。

部分舊區設施 難滿足輪椅人士

由90年代至今，政府一直致力推行無障礙政策。屋宇署已制定《設計手冊：暢通無阻的通道》，為建築物內的多項設施訂立標準，例如斜道、門、洗手間等，確保新建成或翻新的公共建築物及交通設施，符合無障礙標準；當局亦全面翻新現有設施，在政府處所、公共服務場地、公共房屋、行人天橋及隧道等，加建斜坡通道或升降機等設施，方便輪椅人士出入。

然而，一些舊區的無障礙設施，仍然未能滿足輪椅人士的生活需要。由於無障礙設施的數量不足，或位置不方便，輪椅人士有時候需要走很長的路徑，甚至在乘搭公共交通工具時，提前或延後一個站上落車，才能用到無障礙設施，往往令路程變得迂迴，以及延長了行程。當他們在陌生的地區活動時，更往往需要花上更多時間，尋找無障礙設施。

輪椅人士也經常使用公共交通工具出行，現時大多數的公共交通工具和鐵路運輸系統，在推行無障礙設施方面比以往有明顯改善，例如公共巴士和港鐵車廂也設有輪椅停放位置和出入口斜板，所有港鐵站也設有升降機或樓梯機等設備，供輪椅人士使用。

香港目前也有提供輪椅人士專用之的士，市民可以透過電話或手機應用程式，預約出行服務。筆者曾向的士司機了解，盡管這個服務很方便、亦有需求，但需要額外收費，縱使服務使用者有需要，也未必能夠負擔得起經常使用。

增無障礙公共交通選擇 方便出行

世界各地皆提倡，以平等為原則分配社會資源及機會，平等是指對於相同的人，給予相同的對待，對於不相同的人，卻要給予不相同的對待，而並非對於任何人也給予相同的對待。社會上不同人士存在各種能力和生活狀況的差異，社會給予有需要的人多一些資源、待遇或協助，是基於平等原則：某些人因為個人健康或能力受到障礙，必須使用輪椅代步，社會如何讓他們能夠使用合適的設施、獲取需要的服務，並在不同範疇享有平等機會？

配合將來的智能化交通發展，希望政策能夠提供更多無障礙的公共交通選擇，例如可供輪椅上落的專用巴士及小巴，令輪椅人士出行更省時及方便；其次，當局可透過獎勵或補助等方式，鼓勵非政府和私人機構改善及提升無障礙設施，例如在通道加裝手動或電動升降台、在舊區建築物的出入口和地舖門前添置固定或活動斜台，協助輪椅人士使用更多社區服務。

善用科技協助 加強公眾教育宣傳

我們也不妨運用科技協助輪椅人士，透過運用虛擬現實（virtual reality，VR）技術，模擬區內的交通、建築物和公共場所等環境，讓輪椅人士出行前預先了解區內情況，同時也可以透過智能手機應用程式，提供有關無障礙設施、輪椅友善食肆和商戶資訊，並附上導航功能，協助輪椅人士方便地在社區生活；也需要藉公眾教育和宣傳，推動社會對無障礙的認識，提高大眾對輪椅人士的關注和支持，建立共融態度。

建立無障礙生活環境，需要持續創新和社會共融，兩者同樣重要，香港在無障礙社區發展可以更快更好，有賴各方持份者積極參與。

▲ 由90年代至今，政府一直致力推行無障礙政策，然而一些舊區的無障礙設施，仍然未能滿足輪椅人士生活需要。（資料圖片）