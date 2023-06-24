助人才落地扎根 港由治及興關鍵

據近期媒體報道，特區政府自2022年底推出「高端人才通行證計劃」，截止今年4月30日，接獲26,780人申請，獲批人數17,041人，其中10,367人領取簽證／進入許可，當中約一半已到港。對這幾項數據，筆者解讀一下：26,780人申請高才通，63.6%獲批，38.7%完成在綫付款，領取了簽證／進入許可，約19%預約到名額，到港領取激活了香港身份證。

人才來港定居與否 有多重考量

至此，政策就成功了嗎？其實對高端人才來說，領取身份證只是一切的開始。要不要帶着家人和孩子到香港定居？要不要放棄內地舒適的生活，來香港重新適應？香港優質教育資源競爭也很激烈，孩子能否成功入讀心儀的學校？放棄內地穩步發展的事業，到香港重新開始，從何做起？

與剛剛畢業進入社會、在哪裏都能漂的年輕人不同，高端人才要考慮一籃子的問題，如何真正落地香港、定居香港、融入香港，最終認同香港，成為香港永久居民，需要跨越一道道門檻，每一道門檻都可能會產生人才流失。如果要評估「高才通」政策的成敗，恐怕只計算到領取身份證的數字是不夠的，人才到港後的發展指標可能更加重要。

筆者6月初到上海出差，與6位申請到「高才通」的清華校友約着聚了聚。6位校友的年齡範圍在35至45歲之間，雖然都成功拿到「高才通」通行證，但沒有一個人下定決心要帶家人落戶香港，甚至有校友說，只是為了拿張兩年方便旅遊和商務往來的簽證，反正申請手續很簡單。在具體的交流討論中，他們會在每一個方面都拿香港與上海進行比較。

子女教育方面，雖然從香港到內地上大學的機會比較多，相對內地錄取要求也比較低，但大家似乎更希望讓孩子脫離內地競爭，去外國讀大學。從這個目標來說，在上海也有同樣的教育機會，相比拖家帶口移居香港的整體成本，似乎並不太值得。

事業發展方面，大家一致認為，留在上海會更好，即使是從事金融、法律等專業服務行業，也不需要定居香港，有需要可以隨時出差去香港；至於從事實業的朋友，就更難離開上海，讓太太帶着孩子在香港陪讀，對家庭和孩子也都不健康。

失原有社會資源 影響生活品質

生活品質方面，參加交流的6位校友中，有兩人在上海住着2,500呎以上的大房子，到香港也不可能立刻買豪宅，居住品質必然會下降。此外，離開熟悉的社交圈和朋友圈，失去積累多年的社會資源，原本在上海可以輕鬆化解的問題，到了香港可能就變得難以處理，影響生活品質。

聊到後面，我寡不敵眾，理屈詞窮，已沒有充分的理據說服他們一定要移居香港了。對於這些已經取得一定事業成就，且根本不會也不符合資格佔用公屋、綜援等福利資源的高端人才來說，如果真的帶着一個家庭的人口、帶着一筆資金財富、甚至帶着一個企業和項目落戶香港，對於香港一定百利而無一害。在由治及興的後疫情發展新階段，如何為包括「高才通」在內的世界各地人才落地，提供引導、輔導甚至服務，讓香港成為他們安居樂業的家園，恐怕是特區政府和社會各界都應當思考的問題。為了香港，讓人才來得更猛烈些吧！

▲ 在由治及興的後疫情發展新階段，如何為各地人才落地本港，提供引導、輔導甚至服務，是特區政府和社會各界都應當思考的問題。（資料圖片）