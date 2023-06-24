特朗普又大熱 美反智傳統面面觀

美國前總統特朗普（Donald Trump）再成下屆總統熱門人選，但回憶起他的不少言論都令人感到匪夷所思，令人不禁好奇為何美國民眾會喜愛一位如此「反智」的人。是次給大家推薦的好書《美國的反智傳統》，乃

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