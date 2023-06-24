特朗普又大熱 美反智傳統面面觀 國際版 2023/06/24 分享： 分享： 美國前總統特朗普（Donald Trump）再成下屆總統熱門人選，但回憶起他的不少言論都令人感到匪夷所思，令人不禁好奇為何美國民眾會喜愛一位如此「反智」的人。是次給大家推薦的好書《美國的反智傳統》，乃 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 特朗普大熱是必然？ 多方面造就美國「反智」傳統 2023/06/23 特朗普大熱是必然？ 多方面造就美國「反智」傳統 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 2023/06/17 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 空襲也談道德？ 從心理學看二戰 2023/06/17 空襲也談道德？ 從心理學看二戰 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 2023/06/11 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 前瞻2050年政經新格局 3大趨勢 2023/06/10 前瞻2050年政經新格局 3大趨勢 經濟 美國 商業 政治 特朗普 宗教 總統大選