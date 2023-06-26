J's Bar Bistro×護膚品牌Botanic Pretti5 推出美肌下午茶送$500禮品 副刊版 2023/06/26 分享： 分享： 帝苑酒店J's Bar Bistro聯乘護膚品牌Botanic Pretti5，推出全新的「粉紅美肌下午茶」，食客可在優美寧靜的氛圍中享受各種鹹點和甜點，還可以搭配兩杯清爽的無酒精粉紅夏日特飲、掛耳式 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 大坑Maka Hiki推夏季美食 熱帶風情漢堡包+特色雞尾酒 2023/06/24 大坑Maka Hiki推夏季美食 熱帶風情漢堡包+特色雞尾酒 名古屋KOMEDA'S Coffee 屯門再開分店 店家限定甜品熊本蜜瓜冰與火 2023/06/19 名古屋KOMEDA'S Coffee 屯門再開分店 店家限定甜品熊本蜜瓜冰與火 江蘇銘悅中菜館推全新菜式 周末點心Brunch可嘗精選香檳 2023/06/17 江蘇銘悅中菜館推全新菜式 周末點心Brunch可嘗精選香檳 2023香港國際旅遊展 3成新參展地區90場講座及表演 2023/06/13 2023香港國際旅遊展 3成新參展地區90場講座及表演 J's Bar Bistro X 日本護膚品牌HABA推下午茶 免費送逾$2,500亮肌保濕套裝 2023/06/12 J's Bar Bistro X 日本護膚品牌HABA推下午茶 免費送逾$2,500亮肌保濕套裝 產品 日本 品牌 酒店 法國 魚 蛋 甜品 咖啡 蛋糕