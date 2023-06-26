J's Bar Bistro×護膚品牌Botanic Pretti5 推出美肌下午茶送$500禮品

帝苑酒店J's Bar Bistro聯乘護膚品牌Botanic Pretti5，推出全新的「粉紅美肌下午茶」，食客可在優美寧靜的氛圍中享受各種鹹點和甜點，還可以搭配兩杯清爽的無酒精粉紅夏日特飲、掛耳式

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