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J's Bar Bistro×護膚品牌Botanic Pretti5 推出美肌下午茶送$500禮品

副刊版 2023/06/26

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帝苑酒店J's Bar Bistro聯乘護膚品牌Botanic Pretti5，推出全新的「粉紅美肌下午茶」，食客可在優美寧靜的氛圍中享受各種鹹點和甜點，還可以搭配兩杯清爽的無酒精粉紅夏日特飲、掛耳式

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欄名 : 新鮮熱辣

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