LPM Restaurant & Bar 推出全新夏日菜單 副刊版 2023/06/26 分享： 分享： 為迎接夏日來臨，法式地中海餐廳兼酒吧LPM推出全新菜單，以鮮美海產和時令蔬菜入饌，菜式包括醃青口，主廚將青口與切粒芹菜、茴香和青葱一起炒勻，再加入橄欖油、醋和小量辣椒粉調味，洋溢地中海風情。另一款蟹肉 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 北海道豚丼店「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」全新餐牌 2023/06/24 北海道豚丼店「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」全新餐牌 Italian Tomato推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕 2023/06/24 Italian Tomato推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕 無國界醫生「靜音音樂會」 2023/06/24 無國界醫生「靜音音樂會」 Fortnum & Mason 推出茶葉餅乾禮盒 2023/06/23 Fortnum & Mason 推出茶葉餅乾禮盒 吉野家呈獻全新「夏の丼物祭」 2023/06/23 吉野家呈獻全新「夏の丼物祭」 餐廳 美食 魚 意大利 蛋 酒吧 蝦 西班牙 檸檬 地中海