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LPM Restaurant & Bar 推出全新夏日菜單

副刊版 2023/06/26

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為迎接夏日來臨，法式地中海餐廳兼酒吧LPM推出全新菜單，以鮮美海產和時令蔬菜入饌，菜式包括醃青口，主廚將青口與切粒芹菜、茴香和青葱一起炒勻，再加入橄欖油、醋和小量辣椒粉調味，洋溢地中海風情。另一款蟹肉

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