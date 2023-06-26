Android手機誤發SOS 英警屢收無聲報警電話

近日英國的緊急電話數量錄得紀錄新高。英國警方認為，這是與Android手機新的SOS緊急功能有關，皆因用戶可以通過按電源按鈕5次或以上來撥打999，不少用戶在不知情的情況下誤撥緊急熱綫。

據BBC報道，

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