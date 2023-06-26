Android手機誤發SOS 英警屢收無聲報警電話 行政人員版 2023/06/26 分享： 分享： 近日英國的緊急電話數量錄得紀錄新高。英國警方認為，這是與Android手機新的SOS緊急功能有關，皆因用戶可以通過按電源按鈕5次或以上來撥打999，不少用戶在不知情的情況下誤撥緊急熱綫。 據BBC報道， ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 OpenAI創辦人 促人類管控AI風險 今日 OpenAI創辦人 促人類管控AI風險 什麼是「軟信息」？ 基金機械人分析不了的一環？ 2023/06/23 什麼是「軟信息」？ 基金機械人分析不了的一環？ Apple Vision Pro 推軟件開發工具 2023/06/23 Apple Vision Pro 推軟件開發工具 Intel分拆晶圓代工 明年製造收入料逾1565億 2023/06/23 Intel分拆晶圓代工 明年製造收入料逾1565億 格林美獎新參賽規則 為AI獲獎設限制 2023/06/22 格林美獎新參賽規則 為AI獲獎設限制 科技行業 英國 Android 社會民生