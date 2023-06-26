  • 29°C
香港時間 : 2023626日 (週一) 01:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

OpenAI創辦人 促人類管控AI風險

行政人員版 2023/06/26

分享：

分享：

隨着科技迅速發展，AI對人類社會潛在威脅引來擔憂，不少人提出停止繼續發展AI的建議。

近日，OpenAI創辦人Sam Altman於三藩市舉辦的彭博科技峰會（Bloomberg Technology

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Android手機誤發SOS 英警屢收無聲報警電話
今日
Android手機誤發SOS 英警屢收無聲報警電話
什麼是「軟信息」？ 基金機械人分析不了的一環？
2023/06/23
什麼是「軟信息」？ 基金機械人分析不了的一環？
Apple Vision Pro 推軟件開發工具
2023/06/23
Apple Vision Pro 推軟件開發工具
Intel分拆晶圓代工 明年製造收入料逾1565億
2023/06/23
Intel分拆晶圓代工 明年製造收入料逾1565億
格林美獎新參賽規則 為AI獲獎設限制
2023/06/22
格林美獎新參賽規則 為AI獲獎設限制
科技行業 科研 社會民生

上一篇文章

Android手機誤發SOS 英警屢收無聲報警電話
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？