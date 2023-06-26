OpenAI創辦人 促人類管控AI風險 行政人員版 2023/06/26 分享： 分享： 隨着科技迅速發展，AI對人類社會潛在威脅引來擔憂，不少人提出停止繼續發展AI的建議。 近日，OpenAI創辦人Sam Altman於三藩市舉辦的彭博科技峰會（Bloomberg Technology ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Android手機誤發SOS 英警屢收無聲報警電話 今日 Android手機誤發SOS 英警屢收無聲報警電話 什麼是「軟信息」？ 基金機械人分析不了的一環？ 2023/06/23 什麼是「軟信息」？ 基金機械人分析不了的一環？ Apple Vision Pro 推軟件開發工具 2023/06/23 Apple Vision Pro 推軟件開發工具 Intel分拆晶圓代工 明年製造收入料逾1565億 2023/06/23 Intel分拆晶圓代工 明年製造收入料逾1565億 格林美獎新參賽規則 為AI獲獎設限制 2023/06/22 格林美獎新參賽規則 為AI獲獎設限制 科技行業 科研 社會民生