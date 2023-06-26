葉劉指ChatGPT有偏見 繙譯錯漏百出

人工智能聊天機械人（ChatGPT）近期人氣急升，有言論認為ChatGPT已可取代人類工作。

但新民黨立法會議員葉劉淑儀就直斥，ChatGPT繙譯結果錯漏百出，令人啼笑皆非。

新民黨主席 竟譯作劉慧卿

事緣

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