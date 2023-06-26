葉劉指ChatGPT有偏見 繙譯錯漏百出 政治版 2023/06/26 分享： 分享： 人工智能聊天機械人（ChatGPT）近期人氣急升，有言論認為ChatGPT已可取代人類工作。 但新民黨立法會議員葉劉淑儀就直斥，ChatGPT繙譯結果錯漏百出，令人啼笑皆非。 新民黨主席 竟譯作劉慧卿 事緣 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 「中間派」消失？ 狄志遠：社會仍需要 2023/06/24 「中間派」消失？ 狄志遠：社會仍需要 狄志遠立會發言稿 ChatGPT修飾 2023/06/23 狄志遠立會發言稿 ChatGPT修飾 林健鋒：阿聯酋商界 有興趣來港發展 2023/06/22 林健鋒：阿聯酋商界 有興趣來港發展 一項提議惹批評 邵家輝稱「有誤會」 2023/06/21 一項提議惹批評 邵家輝稱「有誤會」 鄧炳強：反修例風波期間 曾感迷茫 2023/06/20 鄧炳強：反修例風波期間 曾感迷茫 政治 人工智能 葉劉淑儀 新民黨 立法會 李家超 發展局 律政司 羅致光 特首選舉