國際風雲變幻 李強外訪「首秀」現魅力

今年3月就任國務院總理的李強首次出訪，選擇了德國和法國。應德國總理朔爾茨邀請，李強於上周日（18）至上周三（21日）訪問德國，出席了第7輪中德政府磋商，並應法國政府邀請，於上周三下午至上周五（23日）訪問法國，出席了新全球融資契約峰會。

這是疫情結束後，到訪歐洲的最高級別中國領導人，意義非同尋常。人們還清晰地記得，去年11月在疫情還未完全消退的情況下，國家主席習近平會見了來訪的朔爾茨；今年4月，習近平會見了來訪的法國總統馬克龍。李強訪問德、法，是對兩國領導人訪華的回應，也是在世界變亂交織的大背景下，為中德、中法、中歐關係注入新動力，為世界和平、穩定和發展注入信心和力量。同時，作為中國新一代領導集體的重要一員，李強眼界開闊、思維活躍、作風務實，此訪樹立了中國對外開放的新形象。

中德磋商 「斷了的綫」重接合

李強把首次出訪的第一站選在了德國，並稱此行是「傳承友誼之旅、深化合作之旅」，道出了訪問德國的深意。

眾所周知，德國在「默克爾時代」對華關係友好。2010年，默克爾訪華期間，把2004年5月建立的兩國總理年度會晤機制，提升為政府磋商機制，由兩國總理共同主持，在2011年至21年共舉行了6輪中德政府磋商，這也是中國與西方國家建立的層次最高、議題最廣之政府間對話機制。

最近幾年，由於疫情影響，雙方政府的磋商暫停，李強此次訪問德國，與朔爾茨共同主持第7輪中德政府磋商，並出席中德經濟技術合作論壇和中德企業家圓桌會，就是把「斷了的綫」接起來。

與3年前相比，中德關係遇到的麻煩更多。首先，俄烏戰爭令德國完全站在支持烏克蘭的一邊，加入了制裁俄羅斯的陣營，而中國在俄羅斯和烏克蘭之間保持中立，令人感到中德不是同路人，拉遠了心理距離；其次，美國總統拜登上台後，一改特朗普政府「單打獨鬥」的做法，拉攏盟友一起打壓、圍堵中國，德國也是被拉攏的重要對象，實質上也或多或少參與了對中國的打壓和圍堵。

盡管國際風雲變幻，但從發展趨勢和世界大局來看，中德合作的力量大於對抗的力量。截至2022年底，中國連續7年成為德國全球最大貿易夥伴，2022年中德雙邊貿易額達到了2,276.3億美元；今年首季，中德雙邊貿易額則達到514.4億美元。

德國的平治、大眾、寶馬等品牌深受中國消費者的喜愛，中國民眾從這些汽車品牌，認識了德國製造先進的技術、精湛的工藝，以及德國人做事嚴謹的作風，對德國心存好感。

李強訪德期間，對「德國製造」非常熟悉，他特別提到德國的汽車。李強曾經主政上海、江蘇、浙江許多年，對德國企業在長三角的發展情況十分熟悉，對中德合作的前景有底氣。他深知，無論是官方還是民間，中國和德國合作的基礎是牢固的，中德友好順應兩國人心、順應發展潮流；他對經濟工作非常內行，此行與德國經濟界人士溝通順暢，深得贊譽。

中法發展藍圖 轉化「施工圖」

李強訪問法國時指出，今年4月，習近平與馬克龍達成一系列戰略共識，繪出了中法全面戰略夥伴關係美好藍圖，為中法在雙邊、中歐和全球層面合作指明了方向，中方願與法方一道將兩國元首繪制的中法關係發展藍圖，轉化為「施工圖」、「實景圖」。此語道出了此訪責任重大。

馬克龍訪華期間，兩國發表了具有51項內容的聯合聲明，合作領域涵蓋了政治、經濟、人文、安全等多個方面，法國企業還在中國拿到了總價值約200億美元的定單。馬克龍回國時，用中、英、法3國語言發文，稱「我們在一起大有可為。法中友誼萬歲！」中法合作在今年上半年愈來愈熱絡，根據商務部發布的數據顯示，從來源地看，今年1至5月，法國實際對華投資更是按年增長了429.7%。

但從包含51項內容的中法聯合聲明來看，中法之間的熱度還不夠，還應該更「熱」！

李強訪法有一項重要日程，便是應邀出席新全球融資契約峰會。該峰會由馬克龍倡議舉行，今年為首次召開，本次峰會主要以改革全球金融架構為主旨，聚焦全球融資、綠色發展、金融安全等主題。

中國作為世界第二大經濟體，在全球金融治理上的作用舉足輕重。李強出席這次峰會，體現出對法國倡議的支持，也透過此次峰會向世界傳遞「中國聲音」，對於打破傳統的金融治理框架、建立新型多邊主義全球金融治理框架有積極意義。

李強訪問法國的期間，與法國工商界代表會面，就深化中法合作提出3點倡議：一是共同維護全球產業鏈供應鏈安全穩定、二是加強中法創新合作、三是打造良好營商環境。李強的坦率誠懇風範，以及對世界經濟的博聞強識，贏得了法國工商界的普遍好評。

與歐合作 讓「戰略自主」成現實

李強訪問德、法途中，與工商界人士廣交朋友，他開放的態度、務實的作風、以及對營商環境的重視，都給人們留下深刻印象；他在多個場合的演講，令德國和法國各界對「中國式現代化」的認識更進一步，讓整個歐洲看到了開放、自信、務實的中國，讓歐洲增強了與中國合作的信心。

回想今年4月，馬克龍訪華期間說：「歐洲要實現戰略自主，不能當美國的附庸。」這是歐洲領導人公開表達自己的立場，表達了對美國的不滿。

馬克龍的立場，得到了多數歐洲民眾的認可。歐洲外交關係委員會所發布的一項調查顯示，62%的受訪者贊同歐洲在中美對抗中保持中立，只有不到四分之一的受訪者支持追隨美國。研究表明，更多歐洲民眾願意像馬克龍般，將中國視為戰略夥伴，而非競爭對手。

德國和法國被稱為歐洲「雙引擎」，兩國的立場很大程度上代表了「歐洲聲音」。由於德國是二戰的戰敗國，雖然經濟實力強大，但在二戰後形成的世界秩序中政治地位不高，不敢公開與美國唱反調；而法國是聯合國安理會常任理事國，又具有獨立自主的傳統，法國公開說出「歐洲聲音」，是情理之中的事情，也說明「天下苦美久矣！」

從世界格局的發展變化趨勢來看，俄烏戰爭至今看不到終點，俄羅斯的綜合實力還將被削弱，未來中、美、歐3巨頭的格局將漸漸形成，中國與歐洲的合作，對於推進世界政治民主化、經濟全球化，具有非常重要的作用；歐洲實現「戰略自主」，是歐洲的心願，中國也樂見其成。

李強此次訪問德、法，就經濟、科技、人文等多領域合作進行會談，他的論壇講話駕馭能力、對待問題應對能力、國際形勢分析能力，均受到德法兩國政界、商界、輿論界的肯定和點讚。

港自身發展 須置大格局考慮

李強在地方工作期間，就與香港聯繫很多，特別是在主政上海期間，把滬港合作推向了新階段；他今年3月就任總理後，對香港的關懷關心更為廣泛。

香港是一個外向型特徵非常明顯的細小經濟體，「外向」意味着深受國際市場影響；「細小」意味着回旋餘地不大、抗風險不強。基於此，中、美、歐3方關係的變化，對香港的影響是多方面的，香港須隨時關注中美、中歐關係變化的每一個細節。

李強訪問德、法，意味着中歐關係正在活起來、熱起來。雖然歐洲上空還充斥着對華「脫鈎」和「去風險」的聲音，但經濟下行、高通脹、資本外流等現實問題，令歐洲政治人物和工商界人士不得不冷靜下來，尋找破解經濟民生難題的出路。環顧全球，中國市場難以割捨、不能放棄，中歐合作不僅不會倒退，而且會走向深入，這是大勢所趨。

隨着中歐合作深入推進，也給香港帶來機會。歐洲資本進出內地，為香港的金融業帶來機會；歐洲與中國的經濟合作項目，香港可以提供金融、國際仲裁等多領域的服務；歐洲與中國之間的文化交流，香港也可積極參與。總之，香港必須把自身的發展，置於國際關係的大格局中考慮。

李強外訪「首秀」，呈現出中國實力與其個人魅力的完美結合，令香港各界增添了信心。透過李強訪問德、法兩國，香港各界應敏銳地觀察到，中國開放的大門愈開愈大，香港的機遇愈來愈多。

▲ 作者認為，國務院總理李強（前排左三）今次出訪德、法期間，其國際形勢分析能力均受到兩國政界、商界、輿論界的肯定。圖為李強於法國出席新全球融資契約峰會閉幕式並發表講話。（新華社資料圖片）