莫迪歷史性訪美 中印美怎合縱連橫？

「莫迪總理是印度時代到來之時,其個人時代亦到來之人。印度潛力非常巨大,現在更有一位激進改革者,有能力和民意基礎去改變。印度和莫迪現正處於節點,會創造巨大機會。」

這是近年潛心研究大國興衰、著有《原則:應對變化中的世界秩序》(Principles for Dealing with the Changing World Order)的橋水基金創辦人達里奧(Ray Dalio),上周與印度總理莫迪(Narendra Modi)會面後的話。

莫迪上任9年來首次國事訪問美國,被喻為歷史之行。美方做足排場,總統拜登(Joe Biden)擺了執政以來第3場國宴接待(前兩場分別為法國總統馬克龍及南韓總統尹錫悅,日本也無份),安排莫迪向國會兩院演說、與商界和科網巨頭會面。美印亦簽署防務合作協議,包括在印度生產F/A-18戰機同系列引擎。

「世界島」博弈 促印美合作升溫

世界格局加速變化,印度與美國變得一拍即合,但兩國目標截然不同,而他們各自,以及「房間裏的大象」中國,在這場三國合縱連橫中都面臨不同挑戰。

「世界島」理論指出,亞歐大陸幅員最廣、人口最多、資源最豐,誰主導了這裏(或至少令這裏的國家相殘),誰就能稱雄世界。

亞歐大陸上,中國、俄羅斯是第一梯隊大國;中俄也是目前全球僅有,與美國並列世界第一梯隊的兩個大國。這兩個第一梯隊將來若要擴大,印度當之無愧是頭號甚至唯一候選國。

論地理,印度坐鎮亞歐大陸正南部,東鄰東南亞,北連中國、西藏與中亞,西接中東,與中俄大致構成一個三角形,既可互為倚角,亦可互相牽制。

論經濟,印度遠強於俄羅斯,GDP全球排第五,且很有機會在2030年前超越德國及日本,並朝着美中的10萬億美元以上級別進發。

論人口,印度更已是世界第一,而且年齡中位數年輕中國10歲,扶養比率在可見將來亦料持續降低。

論雄心,印度是中俄美以外,唯一公開具有一流大國目標的國家,這地位亦與其深厚歷史文化、地域影響匹配。(法國只求一流影響力,充分參與全球治理,而非直接成為一流大國。法國尋求通過歐洲另起一極,無奈歐洲並不團結。)

這種大格局下,印度、美國於是有了強烈需求加強合作。

印度要實現雄心壯志,俄羅斯幫不了她,中國則被視作對手,美國是自然之選。

美國想保住世界一哥之位,但形勢在亞歐兩強中俄愈走愈近下十分不利(美國自己促成的),而印度潛能豐富,且目前實力對美國無威脅,因此也是自然之選。

印兩家通吃 充當「大號土耳其」

印美合作升溫會達到甚麼程度,難以預知,但可以相信的是,這種合作是有上限的。

印度要當一流大國,美國卻希望當唯一的一流大國。遏制中俄,把兩國擠出第一梯隊(亦終會針對印度)就是美國目標。但對印度而言,遏制俄羅斯沒有好處,制衡中國也只是手段,實現印度夢才是目標。

所有迹象都顯示,印度正乘世界變局之機,加緊利用自身優勢,在東西方博弈中充當「大號土耳其」吊高來賣,套現最多籌碼,最終使自己成為多極新世界的一極,而不是代入美國構築的冷戰格局選邊站隊、充當打手。

就如亞歐咽喉土耳其永遠是北約「問題兒童」,在俄羅斯介入敘利亞內戰時大膽擊落俄戰機,在俄烏戰爭時則阻撓北約接收瑞典,但反而愈做愈旺,更促成俄烏黑海運糧協議,印度看來也希望以本國獨特籌碼,按不同時機扛上強於自己的不同國家乃至整個集團,左右逢源,兩家通吃,各方心裏不滿但又只能保持忍讓。(烏克蘭學學吧!)

印美實現戰略 各有挑戰須克服

印度既是金磚國家、上海合作組織成員,也是美國牽頭四方安全對話、印太經濟框架(Indo-Pacific Economic Framework,IPEF)參與國,但又從不熱衷,甚至不時拖後腿,例如在談判最後關頭放棄加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP),而美國現在亦似乎想找條約盟國菲律賓,另組美日澳菲新四方機制。

印度時代即將到來,亞歐會有很多合縱連橫新機會,但不管是印度、美國還是中國,要在這新格局實現戰略、趨利避害,首先都需要戰勝一些挑戰。

印度盡用天時地利之便,周旋於不同陣營,時而靠攏,時而敲打甚或捅刀,這種不講意識形態或感情,只為國家利益最大化的現實政治並無對錯之分。

真正挑戰在於,印度政府能否妥善引導內外政治能量,在未來漫長時間心無旁鶩,堅持聚焦本國發展改革,改善基建,普及教育,提升婦女地位,解放生產力,發展製造業,吸收外來技術再自主創新,切實讓印度人能夠過上更好生活,從而提升印度國際地位,而不要把資源消耗於黨派鬥爭、挑動民粹和族群對立,只求在下次選舉中獲取選票,白讓人口紅利變成人口赤字。

美國與印度打交道是否成功,一定程度上亦會決定美國與廣大發展中國家打交道成敗,這對美國在未來世界延續話語權至關重要。

美國外交過去結合理想主義和現實主義,達到價值輸出和實際利益兼得的巧妙平衡,帶動世界發展並成為學習對象,然而近年卻呈理想壓倒現實之勢,導致在亞歐以至全球大棋局處於被動。

美國要明白印度有獨立於西方的價值和理想,應更多以利益互惠、共同發展而非意識形態作為美印關係基礎。美國國內治理陷入困境、國民生活水平急轉直下,仍一味以「好民主對壞獨裁」視角處理國際關係,卻又無視印度人權狀況,不斷宣稱美印「志同道合」,只會令全球發展中國家更加確信美國無能和虛偽。

穩住印度 中國須更主動交流

中國要穩住印度、以鄰為伴,則有必要加強推動中印互相了解,不論官方和民間都要多多交流。

中印以喜馬拉雅相隔,自古就無天然衝突,可惜現代邊境爭議一再挑起,成為兩國關係發展一大障礙,這責任雖然不在中方,但中印對彼此歷史文化、思考模式的了解的確相當貧乏,中國人對印度所知甚或比印度人對中國認識更少,這縱是較發達一方更容易對外傳播之全球現象所致,但亦會成為較發達一方的弱點。

中國要勇於打破這種慣性,多主動認識印度,並一同尋找和善相處之道,而避免陷入西方由看貶中國,到覺得中國威脅處處的思想誤區,更好適應印度崛起的未來世界。

▲ 印度總理莫迪(左)上任9年來首次國事訪問美國,被喻為歷史之行;美國總統拜登(右)亦做足排場,擺了執政以來第3場國宴接待。(路透社資料圖片)