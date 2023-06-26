莫迪歷史性訪美 中印美怎合縱連橫？

「莫迪總理是印度時代到來之時，其個人時代亦到來之人。印度潛力非常巨大，現在更有一位激進改革者，有能力和民意基礎去改變。印度和莫迪現正處於節點，會創造巨大機會。」

這是近年潛心研究大國興衰、著有《原則：應對變化中的世界秩序》（Principles for Dealing with the Changing World Order）的橋水基金創辦人達里奧（Ray Dalio），上周與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面後的話。

莫迪上任9年來首次國事訪問美國，被喻為歷史之行。美方做足排場，總統拜登（Joe Biden）擺了執政以來第3場國宴接待（前兩場分別為法國總統馬克龍及南韓總統尹錫悅，日本也無份），安排莫迪向國會兩院演說、與商界和科網巨頭會面。美印亦簽署防務合作協議，包括在印度生產F/A-18戰機同系列引擎。

「世界島」博弈 促印美合作升溫

世界格局加速變化，印度與美國變得一拍即合，但兩國目標截然不同，而他們各自，以及「房間裏的大象」中國，在這場三國合縱連橫中都面臨不同挑戰。

「世界島」理論指出，亞歐大陸幅員最廣、人口最多、資源最豐，誰主導了這裏（或至少令這裏的國家相殘），誰就能稱雄世界。

亞歐大陸上，中國、俄羅斯是第一梯隊大國；中俄也是目前全球僅有，與美國並列世界第一梯隊的兩個大國。這兩個第一梯隊將來若要擴大，印度當之無愧是頭號甚至唯一候選國。

論地理，印度坐鎮亞歐大陸正南部，東鄰東南亞，北連中國、西藏與中亞，西接中東，與中俄大致構成一個三角形，既可互為倚角，亦可互相牽制。

論經濟，印度遠強於俄羅斯，GDP全球排第五，且很有機會在2030年前超越德國及日本，並朝着美中的10萬億美元以上級別進發。

論人口，印度更已是世界第一，而且年齡中位數年輕中國10歲，扶養比率在可見將來亦料持續降低。

論雄心，印度是中俄美以外，唯一公開具有一流大國目標的國家，這地位亦與其深厚歷史文化、地域影響匹配。（法國只求一流影響力，充分參與全球治理，而非直接成為一流大國。法國尋求通過歐洲另起一極，無奈歐洲並不團結。）

這種大格局下，印度、美國於是有了強烈需求加強合作。

印度要實現雄心壯志，俄羅斯幫不了她，中國則被視作對手，美國是自然之選。

美國想保住世界一哥之位，但形勢在亞歐兩強中俄愈走愈近下十分不利（美國自己促成的），而印度潛能豐富，且目前實力對美國無威脅，因此也是自然之選。

印兩家通吃 充當「大號土耳其」

印美合作升溫會達到甚麼程度，難以預知，但可以相信的是，這種合作是有上限的。

印度要當一流大國，美國卻希望當唯一的一流大國。遏制中俄，把兩國擠出第一梯隊（亦終會針對印度）就是美國目標。但對印度而言，遏制俄羅斯沒有好處，制衡中國也只是手段，實現印度夢才是目標。

所有迹象都顯示，印度正乘世界變局之機，加緊利用自身優勢，在東西方博弈中充當「大號土耳其」吊高來賣，套現最多籌碼，最終使自己成為多極新世界的一極，而不是代入美國構築的冷戰格局選邊站隊、充當打手。

就如亞歐咽喉土耳其永遠是北約「問題兒童」，在俄羅斯介入敘利亞內戰時大膽擊落俄戰機，在俄烏戰爭時則阻撓北約接收瑞典，但反而愈做愈旺，更促成俄烏黑海運糧協議，印度看來也希望以本國獨特籌碼，按不同時機扛上強於自己的不同國家乃至整個集團，左右逢源，兩家通吃，各方心裏不滿但又只能保持忍讓。（烏克蘭學學吧！）

印美實現戰略 各有挑戰須克服

印度既是金磚國家、上海合作組織成員，也是美國牽頭四方安全對話、印太經濟框架（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）參與國，但又從不熱衷，甚至不時拖後腿，例如在談判最後關頭放棄加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP），而美國現在亦似乎想找條約盟國菲律賓，另組美日澳菲新四方機制。

印度時代即將到來，亞歐會有很多合縱連橫新機會，但不管是印度、美國還是中國，要在這新格局實現戰略、趨利避害，首先都需要戰勝一些挑戰。

印度盡用天時地利之便，周旋於不同陣營，時而靠攏，時而敲打甚或捅刀，這種不講意識形態或感情，只為國家利益最大化的現實政治並無對錯之分。

真正挑戰在於，印度政府能否妥善引導內外政治能量，在未來漫長時間心無旁鶩，堅持聚焦本國發展改革，改善基建，普及教育，提升婦女地位，解放生產力，發展製造業，吸收外來技術再自主創新，切實讓印度人能夠過上更好生活，從而提升印度國際地位，而不要把資源消耗於黨派鬥爭、挑動民粹和族群對立，只求在下次選舉中獲取選票，白讓人口紅利變成人口赤字。

美國與印度打交道是否成功，一定程度上亦會決定美國與廣大發展中國家打交道成敗，這對美國在未來世界延續話語權至關重要。

美國外交過去結合理想主義和現實主義，達到價值輸出和實際利益兼得的巧妙平衡，帶動世界發展並成為學習對象，然而近年卻呈理想壓倒現實之勢，導致在亞歐以至全球大棋局處於被動。

美國要明白印度有獨立於西方的價值和理想，應更多以利益互惠、共同發展而非意識形態作為美印關係基礎。美國國內治理陷入困境、國民生活水平急轉直下，仍一味以「好民主對壞獨裁」視角處理國際關係，卻又無視印度人權狀況，不斷宣稱美印「志同道合」，只會令全球發展中國家更加確信美國無能和虛偽。

穩住印度 中國須更主動交流

中國要穩住印度、以鄰為伴，則有必要加強推動中印互相了解，不論官方和民間都要多多交流。

中印以喜馬拉雅相隔，自古就無天然衝突，可惜現代邊境爭議一再挑起，成為兩國關係發展一大障礙，這責任雖然不在中方，但中印對彼此歷史文化、思考模式的了解的確相當貧乏，中國人對印度所知甚或比印度人對中國認識更少，這縱是較發達一方更容易對外傳播之全球現象所致，但亦會成為較發達一方的弱點。

中國要勇於打破這種慣性，多主動認識印度，並一同尋找和善相處之道，而避免陷入西方由看貶中國，到覺得中國威脅處處的思想誤區，更好適應印度崛起的未來世界。

▲ 印度總理莫迪（左）上任9年來首次國事訪問美國，被喻為歷史之行；美國總統拜登（右）亦做足排場，擺了執政以來第3場國宴接待。（路透社資料圖片）