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童年回憶集合 天綫寶寶下月現身YOHO MALL

行政人員版 04:00 2023/06/26

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《Teletubbies天綫寶寶》（天綫得得B）係不少人嘅童年回憶，4位角色丁丁、迪西、拉拉、小波將會喺下個月15號，帶埋神奇島穿梭時空去到YOHO MALL I「Jumbo神奇島」，同大家齊齊玩捉迷藏，重溫童年美好時光！

聽公關姊妹講，4位Teletubbies將以官方呎寸近3米身高現身YOHO MALL I，藏匿喺佔地近2,500呎嘅Jumbo神奇島嘅8大奇幻場境，好似「迷離水管花」、「幻影帽子山洞」同「魔法風車之森」，等大家野生捕獲，只要搵晒4位「大寶寶」，再一齊通過「尋『寶』時光門」，就可以同穿起芭蕾舞裙嘅4位寶寶，喺4.5米高嘅「虹光狂想舞台」同「七彩光影隧道」熱舞一番！

捉迷藏遊戲仲會延伸至YOHO MALL II，全場多達60隻隱藏Teletubbies以不同造型姿勢藏身場內，YOHO MALL I及II連接通道更於牆身特設「迷幻尋『寶』圖」錯視藝術畫，以極高逼真度將2維空間幻化成3維打卡點。今次展期一直去到8月31號，8月12日至13日仲有一連兩日見面會，等大家可以同4位天綫得得B度過一個愉快又難忘嘅周末！

本文轉載自《晴報

虹光狂想舞台

迷離水管花

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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