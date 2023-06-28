倫敦Chelsea Waterfront全新一期POWERHOUSE　盡享豪宅區優越配套

倫敦作為英國最主要的城市，憑藉享譽盛名的社區發展、便利的交通等各項優勢，成為不少人選擇定居的首選地，無論是自住或投資市場都為之熾熱。為配合市場對優質豪宅的需求，由長江實業集團有限公司精心打造的傳統富人區豪宅Chelsea Waterfront全新一期POWERHOUSE項目，坐落於英國倫敦肯辛頓及切爾西皇家自治核心（Royal Borough of Kensington and Chelsea）的尊貴地段，滙集頂級購物、娛樂、休憩與文化藝術地標，為住戶打造高貴非凡的生活體驗。

城中名人聚居 頂尖學府教育配套佳

Chelsea是倫敦一片獨特且備受追捧的黃金地段，具備頂級購物、娛樂、休憩、文化藝術、優渥教育資源等元素，亦是國際名店、私人會所、米芝蓮餐廳等大型品牌林立之地，一直受到上流社會人士的青睞，城中無數名人才俊如Roman Abramovich、Eric Clapton、Kylie Minogue及時裝達人Stella McCartney等都曾在此居住或營商。

這裏不只受企業家及名人歡迎，周邊區域的教育配套更為皇室貴族之選，除了皇室成員曾入讀的Thomas’s Battersea及Godolphin & Latymer等私立學校外，同有多間尊尚頂級學府和優秀的中小學，在3英里範圍外亦有多達100間獲英國教育標準局（Ofsted）評鑑為「優秀」及「良好」的學府，深受家長歡迎，務求子女得到優質高等教育資源。

▲ Chelsea Waterfront項目外觀設計糅合傳統與現代，盡顯貴族高尚氣質。

交通網絡四通八達 配備完善社區設施

Chelsea Waterfront位於的倫敦洛茲路（Lots Road）連繫各個交通樞紐及著名景點，例如只需步行約7分鐘和約15分鐘即可達帝國碼頭站（Imperial Wharf Station）和富林大道站（Fulham Broadway Station），前往其他名勝如海德公園（Hyde Park）、肯辛頓宮（Kensington Palace）和各大博物館等都極為方便，是假日時與家人好友一同遊歷，或於傍晚散步放鬆的不二之選。

此外，項目所在社區附近亦有不同類型的餐廳等，需要購物時可選擇步行約8分鐘到社區大型連鎖超市Tesco Express，或駕車約15分鐘到購物中心Fulham Broadway Retail Centre及超市Waitrose & Partners Fulham，甚至前往著名的Harrods及Harvey Nichols百貨公司，即使選擇搭乘鐵路前往肯辛頓高街（High Street Kensington Station）、牛津圓環站（Oxford Circus Station）及滑鐵盧站（London Waterloo Station）亦只需約20分鐘時間，更可在40分鐘左右到達倫敦希思羅機場（London Heathrow Airport），充足配套及完善交通網絡。

▲ Chelsea Waterfront雄踞黃金地段，鄰近配件充足，交通方便，廣受各類型家庭歡迎。

裝潢典雅別致 僅199伙供應

Chelsea Waterfront為倫敦Zone 2大型豪華住宅項目，由世界著名建築師Terry Farrell爵士擔綱總設計，不只坐擁廣闊的泰晤士河美景，屋苑內更提供五星級24小時禮賓服務、地庫車位、特色河畔餐廳、咖啡店、精品店、豪華住客會所，包括20米游泳池、水療設施、健身房及貴賓廳等不同奢華設備，環境宜人，全天候為住戶提供優質服務。

▲ 會所設備齊全，適合各家庭成員。

該項目僅提供199伙，住戶可根據家庭不同需要選擇適合的單位。

▲ 有1至6房等不同戶型選擇，面積由638至4,114平方呎不等。

▲ 單位室內設計風格寬敞明亮，住戶可透過落地玻璃窗飽覽河畔美景。

【活動詳情】

日期：7月1日及2日（周六及周日）

地點：香港中環皇后大道中29號華人行9樓904室

活動時間：11am-6pm

講座時間：2:30pm

內容︰1.英國按揭專員駐場即時諮詢，拆解如何取得英國2023年最優惠按揭利率

2.英國律師駐場解答疑難 - 最新現樓或樓花法律知多少

登記：https://bit.ly/43VCwRB

查詢：8300 0295 （香港銷售代理 - 中原海外）

（資料由客戶提供）

