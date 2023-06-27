日與夜的驚喜  江詩丹頓置地太子專賣店重新開幕 

江詩丹頓置地太子專賣店重新開幕，早前特別舉行剪綵儀式及開幕酒會。當日慶祝活動由位於置地太子大廈地下的江詩丹頓專賣店開始，三位時尚新貴談善言、林愷鈴和楊天宇率先在店內欣賞全新腕錶系列。傍晚時分，熱烈的氣氛延伸至頂層的高空餐廳，夜幕下，來賓一邊品嚐特製的雞尾酒和小食，一邊欣賞兩位人氣唱作歌手陳蕾和林家謙的精彩演出，以音樂見證動人心弦的美好時刻。

「Less'ential」是江詩丹頓今年度主題，意指在微妙細節中呈現出卓越精髓。作為一個擁有近270年歷史的高級製錶品牌，如何將極盡複雜的製錶技術，以簡約而不簡單的美學呈現，一直是江詩丹頓掌握得游刃有餘的獨門智慧。



裝潢體現優雅美學



全新置地太子專賣店的設計靈感源自品牌哲學，店外以大型特色玻璃幕牆配搭黃銅色調的馬耳他十字標誌。店內的展櫃以富表現力的方式展示一系列時尚、優雅，或配備複雜功能的時計，當中包括今年在日內瓦Watches and Wonders高級鐘錶展上亮相的全新錶款，以及專賣店限定及限量款式。談善言、林愷鈴和楊天宇即場佩載Traditionnelle及Égérie系列最新型號腕錶，以配搭一身時尚造型。

走到展櫃左邊，是專門提供訂製錶帶服務的區域，顧客可根據個人喜好選擇刻字或壓印款式。店內更設有專屬貴賓室，為VIP提供一個舒適私密的交流空間。



限定歷史時計展



為慶祝專賣店重新開幕，店內由即日起至7月5日舉辦《Less'ential》歷史時計展，品牌特別從日內瓦的歷史時計典藏中精選一系列糅合機械精準與細致美藝的經典作品來港展出。從1940年的Airflow方形小秒鐘黃金腕錶、戰後年代的Surprise黃金懷錶、1968年的方形超薄曲面錶殼黃金腕錶、1970年的Fancy Square黃金腕錶、1978年贏得Prestige de France獎項的兩地時間腕錶，以至1985年面世的獨特黃金及白金雙色袖口錶等。來自不同年份的作品，不約而同呈現出跨時代的獨到比例及明快線條，印證江詩丹頓致力追求的精湛工藝與永恆美學。

臨近黃昏，嘉賓陸續移師到置地頂層餐廳Forty-Five參加音樂派對，場內設有多個以馬耳他十字和「Less'ential」為主題的燈箱和打卡位，駐場DJ以輕快節奏帶動氣氛。大會請來陳蕾和林家謙擔任壓軸嘉賓，兩場精彩演出完美演繹歌者對自我和藝術的追求，為一眾嘉賓帶來難忘的一夜。

▲ 江詩丹頓在中環高空舉行Less'ential慶祝酒會，嘉賓在維港夜景的襯托下欣賞兩場精彩的音樂表演。

▲ 江詩丹頓置地太子專賣店的設計靈感源自品牌哲學。

▲ 貴賓室寬敞舒適，為VIP提供一個寜靜私密的交流空間。

▲ 1954年出品的18K黃金Surprise手動上鍊懷錶。

▲ 談善言、楊天宇和林愷鈴分別佩戴全新Égérie月相腕錶、Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕錶及Traditionnelle月相腕錶。

▲ 陳蕾打頭陣獻唱，出色唱功俘獲現場嘉賓。

▲ 壓軸出場的林家謙，以溫柔歌聲為開幕派對畫上完美句號。

(特約)