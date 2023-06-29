積極回應市場ESG人才需求　澳洲會計師公會提供多元專業培訓

環境、社會和企業管治（ESG）概念近年在全球金融市場興起，企業、監管部門和投資者均日益重視ESG概念，故熟悉ESG規範要求的人才在市場上非常搶手。澳洲會計師公會（CPA Australia）環境、社會及管治委員會主席及大中華區分會副會長張立君（Cyrus），既是羅兵咸永道（PwC）香港ESG服務合夥人，於會計界和ESG顧問服務亦擁有豐富經驗，他表示，企業和監管部門對於ESG的規範愈來愈多，所需要的知識範圍和門檻也日高，不論是擁有專業資格的註冊會計師，還是從事其他學科專業，有志者只要具備基本溝通及其他個人能力，加上願意學者新事物，ESG無疑是拓展事業版圖的好幫手！



ESG門檻日趨專精 人才漸受市場重視



Cyrus表示，投資界現時非常重現企業的ESG表現，促使部分企業開始着重在ESG在不同評級上的表現。

他舉例：「一些藍籌公司的主管曾透露，投資者在業績發布會中不再只詢問公司利潤，而會要求公司講解ESG方面的發展和目標。再者，與ESG相關的披露和監管守則更趨嚴謹，所以很多公司開始招聘ESG策略師或ESG分析師等專門人手，協助公司訂立策略和制定符合ESG表現的數據，確保公司營運和ESG策略互相配合。」

他解釋，港交所旗下的聯交所在今年4月中，發布了名為《優化環境、社會、管治架構底下的氣候相關信息披露》的諮詢文件，這份文件按照國際財務準則基金會（IFRS Foundation）轄下國際可持續準則理事會（ISSB）所訂下的《國際可持續準則》（ISS）設立，要求所有在港上市公司在2024年開始遵守當中的披露規定，同時金管局在今年5月底亦發布了《香港綠色金融分類框架原型》，確保銀行有能力評估衡量綠色金融的標準。他認為，這反映投資者、公司和監管機構在ESG方面均有不同的關注舉動。

Cyrus任職的PwC是國際四大會計師行之一，而他所屬的部門為企業及投資者客戶制定ESG策略和方針，也協助它們收集碳排放的數據、專業分析和撰寫報告等，助達至減排節能或碳交易等目標。他稱，PwC擁有強大的國際網絡，專業的ESG團隊遍布世界各地，能夠按照國際標準，制定適合香港企業和投資者的方案。



致力發掘更多ESG人才



Cyrus坦言，由於註冊會計師（CPA）本身熟悉企業運作、成本預算、現金流安排和投資者要求等財務安排，因此他們也經常參與ESG範疇，包括協助制定ESG策略和披露方式、撰寫ESG分析報告等，註冊會計師參與ESG具備一定優勢，但他又強調，ESG所牽涉的範圍非常廣泛，不同學科背景的也可參與ESG工作。

「僱主最看重的是人才本身的技能，由於ESG涉及範圍太廣，也經常有新的轉變，即使是環境科技、社會科學或法律等出身的畢業生，只要擁有基本的人際溝通技巧和工作技能，如項目管理、與不同背景或行業的人接觸，也有資格參與ESG相關工作。」他說：「誠然，各行各業均希望把ESG表現與公司財務運作掛勾，假如求職者擁有註冊會計師資格，對僱主而言是更佳選擇。」

澳洲會計師公會一直以來積極培訓金融會計人才，Cyrus指出，由於ESG和CPA的工作內容息息相關，他更經常到各大院校分享ESG議題和法規變動，希望準畢業生在學時已經對ESG有基本認識，有助他們日後畢業後考取CPA資格或投身ESG相關工作。澳洲註冊會計師課程（CPA Program）詳情：https://bit.ly/3qVvCNx。

▲ Cyrus身為澳洲會計師公會的環境、社會及管治委員會主席，經常代表公會出席院校講座。

「公會為了培育更多擁有年輕人投身ESG工作，最近首次配合8間香港知名公司舉行ESG實習計劃，結果收到近500位來自不同學科的學生報名，可見他們對ESG實習機會非常熱衷。」他稱：「除了培訓年輕人，公會也經常舉辦不同的ESG講座或研討會予會員參加，助他們持續了解ESG的變化，例如在今年年初，分享內容關於ESG與商業的關係、ESG在亞洲區的成功個案、WEB3.0與ESG的關係等。」

▲ Cyrus也主持公會有關ESG的講座，向會員及業內人士介紹ESG最新趨勢。

Cyrus亦透露，公會本身與金管局、財經事務及庫務局等機構和政府部門緊密合作，不時邀請對方派代表向會員分享政府在ESG政策上的最新發展，確保會員能吸收多方面知識，令工作更暢順和有助提升技能。

Cyrus寄語有志從事ESG相關工作的準畢業生，應盡快報考CPA課程，不單可快速有效地學習會計、鑑證、公司法及財務基礎等知識， 不同的科目亦設有ESG元素讓會員了解註冊會計師於ESG 領域擔任的角色，有助將來入行時對ESG工作能更快建立基礎和融會貫通。

如有興趣報名參加澳洲會計師公會的諮詢講座，可按此了解更多：https://bit.ly/43RBoOA

（特約）