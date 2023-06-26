一手樓氣氛持續熾熱，多個發展商的新盤魚貫登場，市區大型新盤在買少見少的情況下尤為觸目。本港市區新盤供應主要來自啟德，隨着區內交通生活配套日漸完善，全新甲級商廈、商場快將開幕；加上啟德體育園有望明年落成，料有助提升該區潛力，令市場對區內新盤更期待。由恒地發展推出位於啟德泍泰街的HENLEY PARK目前已屆現樓，首張價單已公布，折實售價最低的單位只需518萬元起，而折實呎價最低為19,580元。由於定價吸引，加上啟德區內的新盤大部分已推出，該項目受到市場熱烈反應。為應對市場需求，發展商於6月25日加推2號價單的80伙，兩張價單合共提供228伙。

受惠完善交通網絡 坐落名校網受追捧



啟德發展區新盤集中在兩個地段，分別是跑道區及啟德河區，當中以後者新盤較接近各種民生、商用設施，且鄰近港鐵站及公共交通交滙處，交通更為便利。以上述提及的新盤為例，由HENLEY PARK步行往港鐵啟德站只需6分鐘，可享屯馬綫優勢：5站直抵尖東；4站前往紅磡，可轉達會展站及金鐘站。即使北上內地亦只需6個站，便抵達柯士甸步往高鐵車站。

除交通優勢外，校網亦是買家另一考慮。HENLEY PARK位處的啟德屬34校網，有不少家長們心儀的小學，包括陳瑞祺（喇沙）小學、協恩中學附屬小學、保良局何壽南小學及聖羅撒學校。

啟德體育園帶動 引發當區潛力



不過啟德發展區內最焦點的發展項目，必定是世界級體育場地設施——啟德體育園。目前體育園工程正進行得如火如荼，而香港有分合辦、2025年舉行的第15屆全國運動，相信啟德體育園將會成為大部分矚目賽事的主場館。整個項目不僅將成香港新地標，預計日後舉行體育盛事、文娛及會議展覽活動，更可帶動周邊經濟，提升該區潛力。

而即將開賣的新盤HENLEY PARK，與啟德體育園十分接近，且比起同系的The Henley更靠近維港景。該項目由兩幢高座住宅大廈「GRAND HENLEY」，及4幢低座住宅大廈「EDEN」組成，合共提供740伙。由於項目以現樓推出市場，可即買即住、即時放租，相信較同區新盤有優勢。

罕見市區低密度住宅 走綠色生活路綫



位於HENLEY PARK內園的「EDEN」則屬市盤少見的低密度住宅，4座住宅大廈各樓高5層。地下的住宅單位均附設戶外花園，部分花園單位更邀請設計師構思不同風格的花園設計，令地下單位各有特色。

「EDEN」走綠色生活路綫，設計團隊於Eden Garden內設計不同的園林區域，增加項目內的綠化空間。另外，園境規劃設計顧問URBIS Limite更將把藝術元素融入到園林設計當中，聯同國際知名設計師Andrew Moor，攜手創作以園林為主題的琉璃藝術品，讓藝術與自然結合之餘，更帶出風向導流板作用。

設步入式消毒衣帽間 配備國際級家居設備



HENLEY PARK大部分住宅單位均採取開放式廚房設計，部分兩房連工作間及3房標準住宅單位則設有獨立廚房。發展商其中一項心思設計，是在單位增設步入式多功能衣帽間——LEMA Fashion Box；除具備多元收納功能外，衣帽間特別裝設LEMA Air Cleaning System專利衣櫃空氣淨化系統，營造健康的生活環境。

發展商亦銳意打造優雅時尚的居住空間，例如廚房配備多款著名品牌的家電及設備，包括在標準三房單位及部分特色單位加入Miele嵌入式蒸焗爐及蒸爐連微波爐。浴室則採用頂級天然石材，配備一系列歐洲著名衛浴品牌設備，令裝潢品味即時提升。

5星度假酒店式會所 外型設計觸目



享受市區樓的便利之餘，項目亦為住客提供多項度假酒店式的消閒活動設施。整體面積逾27,500平方呎的住客會所CLUB HENLEY PARK，採用巨型落地玻璃窗設計，組成波浪型外觀，可將長約40米的室外游泳池盡收眼底。CLUB HENLEY PARK更設運動員適用、坊間會所少見的「水動訓練池」，配備水中健身單車，有助減輕關節負荷，全方位鍛鍊肌肉。

而位於Eden Garden 的「園林宴會廳」，上蓋設計以多個幾何流綫圖案相互交叠而成，外型矚目。加上大型落地玻璃窗，將室外的自然光及綠化景致延至室內。宴會廳內設有可供鐵板燒的Teppanyaki Chef，及配置簡約西式烹調設備的Chef's Table。宴會廳兩側的室外庭園另設「燒烤天地」，為住客提供戶外燒烤空間。

迎合新世代需要 添坊間罕見先進設施



健身室是住客會所基本設備，而CLUB HENLEY PARK的「健體世界」，除備有多款先進健身設施外，更引入VR模擬飛行健身器及作神經反應訓練的多功能健身站REAX ONE INFINITY ONE。運動後可往水療間鬆弛繃緊肌肉，平靜身心。

另外，CLUB HENLEY PARK還有多項專為兒童而設的玩樂設施。於「攀爬樂園」內，發展商打造了Sky Garden（空中花園），並引入國際知名大型戶外兒童遊樂玩具品牌Luckey Climbers，並增設可供小朋友攀爬的大型立體雕塑。



全新甲級商場揭幕 休閒設施選擇多



生活配套方面，區內已有不同的民生商舖及各式食店，其中最矚目的是人氣男團Mirror成員「阿Jer」柳應廷有份開設的「根Root Cafe」。此外，知名咖啡店NOC亦已進駐區內，悠閒生活氛圍漸濃。當然，啟德最令人引頸以待的消閒娛樂設施，必數將於秋季落成的AIRSIDE，以及預計年底開幕的雙子塔SOGO。前者設有全港首個位於商場內的室內大型衝浪場，另闢有文創空間，餐廳多達40間。後者分兩座各20層的大樓，有超市、餐廳、戲院、藝術展廳、空中花園、戶外平台。連同未來落成的1,500米地下購物街，各式消閒娛樂應有盡有。

區內還有多項休閒設施可供居民享用，包括位於跑道區的啟德都會公園海濱長廊、啟德郵輪碼頭公園，適合居民散步及野餐。至於啟德河區方面，政府擬在河道兩岸增設河畔花園、河岸觀景台、林蔭花園等休憩空間。當局的構想圖更顯示，啟德河兩旁將種植一列樹木、粉紅色的花樹，甚具日本櫻花綻放的效果。