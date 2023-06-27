周星馳在端午兼生日出po，全球找《少林女足》的女演員，很快就引來內地女明星自薦，當然都非大牌紅星，不過最值得關注是一個名字：趙麗娜。因為她本來就是前女子國家隊的代表，現在轉走娛樂圈，個子高又長腿，當然踢球了得，可能都真適合客串幾場戲，反正要招一整隊女子球隊，選擇可以拉闊。

那網友另一些提問也頗到題，譬如問到為何不用憑《美人魚》被周星馳捧紅的林允做主角？其實現階段還沒公布男主角人選，大張旗鼓找女演員，當然一方面是噱頭，另方面也是要滿足整隊球隊的人數。

看來星爺仍頗識得趁熱度，近來村超大熱，加上在內地女足比男足現在更有吸引力及正氣，題材相當討好。

但問題來了，其實那個片名《少林女足》，合理嗎？少林寺又何來女僧？還是這班女孩陰差陽錯去了少林寺學踢波？星爺確是估唔到。

無論如何，宣傳勢頭是有了，就是不知甚麼時候能開拍，以至公映。說實在，新作當然期待，但演出周星馳後期（即內地製作時期）的片的女演員，其實沒有太大走紅的保證。林允算是跑出了，但奇怪的是同是由她主演，拍好已幾年的《美人魚2》遲遲未公映，等到去年才傳出在做後期。一來演員的人氣都過了（男主角是幾年前小紅過的艾倫，沒太多人認識吧），再而是特技效果也未必追得上現在，都幾令人擔心。

招女演員這一招，之前也用過，如《少林足球》有個客串幾秒的李卉也是招出來的，又或者最近《新喜劇之王》的女主角，兩人都差不多被遺忘了。可以說，於《少林女足》這麼無厘頭的大蹺中，騎呢的女演員可能更有發揮。