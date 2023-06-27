我想向大家介紹一間社企，名字叫咫心家匠，介紹前，誠邀大家先到https://musecasa.store去看看那些作品。當我首次看見時，乍驚乍喜，全都精緻可愛兼有文青藝術氣息，清新悅目。作品都是香港耀能協會的殘疾學員人手製作的精緻家品，可說是為他們開拓了嶄新的創作之路。我馬上聯絡該協會業務主任盧婉詩（Eunice）了解詳情。原來，該會深信每個人都有獨特天賦，不應受年齡、外表和行動力限制，因此，協會導師於日常接觸殘疾學員時，發現學員有不同的藝術天賦，於是萌生搭建舞台、讓他們的藝術潛能得以向公眾展示的念頭。

我特別欣賞耀能將這個社企定位於家品創作和製作，打破了一般工場小手作之概念，亦可令產品與市場接軌。我特別喜歡他們的海洋系列餐桌用品和毛毛蟲系列，送禮自用皆「怡」，因為看見就開心。Eunice指出，這些作品是學員和導師一起創作和設計的，之後他們就在導師的指導下，學習製作。

據Eunice說，學員人手製作一件作品時，對自己非常有要求，例如，做陶瓷鯨魚筷子座時，有學員不滿意自己的作品，主動把陶泥揑作一團再從頭做過。所以，這些作品是符合商業標準的人手製品，不粗糙而且非常精美。我非常支持這種有標準的要求，因為真正的共融社會，不是要一方同情另一方，而是各人都有平等的機會，擁有一個舞台去發揮和發光。殘疾人士需要的，是平等、欣賞、尊重和肯定。

若大家都認同耀能為殘疾學員建立的社企「咫心家匠」理念，可以用很多形式去支持。Eunice說，他們現在可以為企業提供度身訂做的人手產品製作成企業禮品的服務，可按要求設計把企業名字和標誌印在產品上。又，他們現時也正在向企業推廣「產品製作工作坊」，希望可促進員工和殘疾學員的互動和共融，有興趣了解的朋友，可透過社企的網頁聯繫。