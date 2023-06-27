全新鰂魚涌海濱社區休憩空間 設開放式草坪及工作坊場地

鰂魚涌海濱社區休憩空間「舍區」，由聖雅各福群會營運、太古集團慈善信託基金贊助，獲香港特別行政區政府發展局的「支援非政府機構善用空置政府用地」資助計劃支持，將位於鰂魚涌鬧市的空置政府用地，改造成多用途創

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