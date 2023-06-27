全新鰂魚涌海濱社區休憩空間 設開放式草坪及工作坊場地 副刊版 2023/06/27 分享： 分享： 鰂魚涌海濱社區休憩空間「舍區」，由聖雅各福群會營運、太古集團慈善信託基金贊助，獲香港特別行政區政府發展局的「支援非政府機構善用空置政府用地」資助計劃支持，將位於鰂魚涌鬧市的空置政府用地，改造成多用途創 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 香港國際龍舟邀請賽開鑼 9大龍舟選手造型LINE FRIENDS登場 2023/06/24 香港國際龍舟邀請賽開鑼 9大龍舟選手造型LINE FRIENDS登場 新加坡小魚尾獅Merli主題遊樂場 影相呃like贏新加坡機票 2023/06/20 新加坡小魚尾獅Merli主題遊樂場 影相呃like贏新加坡機票 Klook X 愉景灣酒店 首個蠟筆小新Staycation 早鳥優惠人均低至$995起+送主題禮品 2023/06/17 Klook X 愉景灣酒店 首個蠟筆小新Staycation 早鳥優惠人均低至$995起+送主題禮品 中電舊總部變身文化館 訴說香港及電力今昔發展 2023/06/10 中電舊總部變身文化館 訴說香港及電力今昔發展 K11 MUSEA首個汽車主題寵物友善花園 MINI Pets Garden免費入場 2023/05/31 K11 MUSEA首個汽車主題寵物友善花園 MINI Pets Garden免費入場 展覽 可持續發展 表演 工作坊 發展局 鰂魚涌 太古