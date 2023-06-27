Aston Martin夥美企 生產高效能電動車 行政人員版 2023/06/27 分享： 分享： 電動車成為汽車業的可持續發展大趨勢，不少傳統汽車生產商紛拓展電動車業務。英國奢侈汽車品牌Aston Martin昨表示，將與美國電動車品牌路西德汽車（Lucid Group）達成協議，生產高效能電動汽 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 航班7.1前未升級測高儀 恐受5G干擾美或禁降落 今日 航班7.1前未升級測高儀 恐受5G干擾美或禁降落 OpenAI創辦人 促人類管控AI風險 2023/06/26 OpenAI創辦人 促人類管控AI風險 Android手機誤發SOS 英警屢收無聲報警電話 2023/06/26 Android手機誤發SOS 英警屢收無聲報警電話 什麼是「軟信息」？ 基金機械人分析不了的一環？ 2023/06/23 什麼是「軟信息」？ 基金機械人分析不了的一環？ Apple Vision Pro 推軟件開發工具 2023/06/23 Apple Vision Pro 推軟件開發工具 科技行業 電動車 產品 品牌 汽車 可持續發展 商業 美元