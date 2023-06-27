航班7.1前未升級測高儀 恐受5G干擾美或禁降落 行政人員版 2023/06/27 分享： 分享： 美國近日公布航班升級設備期限，以免5G新技術推出後，影響航班安全。據《華爾街日報》報道，美國交通部部長Pete Buttigieg早前表示，從7月1日起，若航班未升級測高儀，將受到5G訊號干擾，或面臨 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Aston Martin夥美企 生產高效能電動車 今日 Aston Martin夥美企 生產高效能電動車 OpenAI創辦人 促人類管控AI風險 2023/06/26 OpenAI創辦人 促人類管控AI風險 Android手機誤發SOS 英警屢收無聲報警電話 2023/06/26 Android手機誤發SOS 英警屢收無聲報警電話 什麼是「軟信息」？ 基金機械人分析不了的一環？ 2023/06/23 什麼是「軟信息」？ 基金機械人分析不了的一環？ Apple Vision Pro 推軟件開發工具 2023/06/23 Apple Vision Pro 推軟件開發工具 社會民生 5G 網絡通訊 美國 交通 航空 美國聯邦航空管理局