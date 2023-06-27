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航班7.1前未升級測高儀 恐受5G干擾美或禁降落

行政人員版 2023/06/27

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美國近日公布航班升級設備期限，以免5G新技術推出後，影響航班安全。據《華爾街日報》報道，美國交通部部長Pete Buttigieg早前表示，從7月1日起，若航班未升級測高儀，將受到5G訊號干擾，或面臨

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欄名 : 科技新知

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