華懋消費券食買玩大賞 回贈達20% 7大商場可用

7月中大家就會收到最後一期消費券，必定會心思思去擦餐勁或掃貨啦。黛安收到風，由7月16日起喺華懋集團旗下7大商場，包括如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎倫敦紐約戲院購物中心吃喝玩樂，並以6大電子錢包消費，如八達通、支付寶香港、Tap & Go拍住賞、WeChat Pay香港、PayMe及BoC Pay，即可享高達20%回贈優惠。

例如消費滿$250，即可獲贈1張「華懋集團旗下商場$50購物餐飲現金券」；消費滿$500更可獲贈2張$50購物餐飲現金券，每張收據最多可換領2張現金券，每日名額有限，換完即止。顧客只要喺指定商場參與嘅零售及食肆商戶消費滿$100，憑呢張現金券就可減$50，每次交易最多可用1張現金券。

公關姊妹話，今次活動共獲逾30個華懋集團旗下零售及餐飲商戶參與支持，涵蓋食、買、玩各個範疇，例如周生生和周大福、莎莎、運動家、北京同仁堂和暨滙中醫診所、中日台美食各式美饌食肆及Pacific Coffee等，大家唔好錯過呀。

本文轉載自《晴報》

▲ 翩滙坊