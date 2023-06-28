勞力士為勒芒 24 小時耐力賽出Daytona特別版 副刊版 2023/06/28 分享： 分享： 說到勞力士的熱門系列，非Daytona莫屬。較早前為向勒芒24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）100周年誌慶，品牌推出Daytona特別版腕錶。其實自2001年起，品牌便擔任此賽事 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 LPM Restaurant & Bar 推出全新夏日菜單 2023/06/26 LPM Restaurant & Bar 推出全新夏日菜單 北海道豚丼店「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」全新餐牌 2023/06/24 北海道豚丼店「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」全新餐牌 Italian Tomato推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕 2023/06/24 Italian Tomato推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕 無國界醫生「靜音音樂會」 2023/06/24 無國界醫生「靜音音樂會」 Fortnum & Mason 推出茶葉餅乾禮盒 2023/06/23 Fortnum & Mason 推出茶葉餅乾禮盒