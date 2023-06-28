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勞力士為勒芒 24 小時耐力賽出Daytona特別版

副刊版 2023/06/28

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說到勞力士的熱門系列，非Daytona莫屬。較早前為向勒芒24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）100周年誌慶，品牌推出Daytona特別版腕錶。其實自2001年起，品牌便擔任此賽事

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