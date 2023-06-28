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香港挪亞方舟小朋友職業體驗 飛行主題酒店客房

副刊版 2023/06/28

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暑假是時候安排節目給小朋友參與，香港挪亞方舟由7月22日至8月27日，逢星期六及日推出「童萌特工大作戰」，讓小朋友變身成夏日萌爆小特工。

參加者可按個人興趣，自選「入職」多項奇趣職業--消防員、建築師、

...

欄名 : 本地遊

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