香港挪亞方舟小朋友職業體驗 飛行主題酒店客房 副刊版 2023/06/28 分享： 分享： 暑假是時候安排節目給小朋友參與，香港挪亞方舟由7月22日至8月27日，逢星期六及日推出「童萌特工大作戰」，讓小朋友變身成夏日萌爆小特工。 參加者可按個人興趣，自選「入職」多項奇趣職業--消防員、建築師、 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 全新鰂魚涌海濱社區休憩空間 設開放式草坪及工作坊場地 2023/06/27 全新鰂魚涌海濱社區休憩空間 設開放式草坪及工作坊場地 香港國際龍舟邀請賽開鑼 9大龍舟選手造型LINE FRIENDS登場 2023/06/24 香港國際龍舟邀請賽開鑼 9大龍舟選手造型LINE FRIENDS登場 新加坡小魚尾獅Merli主題遊樂場 影相呃like贏新加坡機票 2023/06/20 新加坡小魚尾獅Merli主題遊樂場 影相呃like贏新加坡機票 Klook X 愉景灣酒店 首個蠟筆小新Staycation 早鳥優惠人均低至$995起+送主題禮品 2023/06/17 Klook X 愉景灣酒店 首個蠟筆小新Staycation 早鳥優惠人均低至$995起+送主題禮品 中電舊總部變身文化館 訴說香港及電力今昔發展 2023/06/10 中電舊總部變身文化館 訴說香港及電力今昔發展 酒店 航空 馬灣 挪亞方舟