父親節當天外遊回港,在的士車廂跟司機傾談,為食先生問:「今天父親節生意應該幾好吧?」司機答:「比想像中少,母親節通常比父親節多人出街慶祝,唉,你哋睇我父親節都要從山頂出嚟開工就知啦!」然後他從倒後鏡看着為食先生說:「你知啦!我哋呢啲(指男人),係弱勢社群嚟㗎嘛!」為食先生笑笑口,表示明白兼同情,我也忍俊不禁。這又令我想起友人傳來的一則笑話,小學練習題問道:一、誰是你的英雄?小學生答:我的父親。二、為甚麼你認為這位人物是英雄呢?答曰:他任何事也不怕。三、世上有甚麼東西令這位英雄懼怕的?小學生再答:我的母親。

英雄可以在外威風凜凜、過五關斬六將,但我認識很多英雄呢,都有一個共同的死穴,家中太座是也,而這個死穴,甚有震懾威力,平時在外口水多過浪花、也文也武的男士,只要一見太座,都未使她開口,目光輕輕瞄一瞄、掃一掃,那位本來水花四濺眉飛色舞的男士,即變乖學生。這個場景,我多次目睹,亦在不同男士身上見證過。美國喜劇女演員Rita Rudner曾經向觀眾分享一則趣事,她說:「有一天,我給父親一百美元,然後對他說:爸爸,用這一百美元買些可以令你人生易過一點的東西吧(Buy yourself something that will make your life easier),結果,他出外買了一份禮物給我的母親。」這位父親有點幽默,亦有點智慧。

社會今時唔同往日,男士在家求生手冊101似乎變了:想過好日子,關鍵是妻子。對於家有惡妻者,我更是深表同情。身為女性,我也有幾句想說:其實二人相處,不能長期靠惡,你想丈夫怕到你死還是錫到你燶?沒有一段婚姻是靠鬧老公鬧出個溫馨忠誠出來的。有智慧的女性,識收識放、時柔時剛、有讚有提醒,多笑少鬧,那丈夫自然錫到燶。