頭痛成因繁多，耳熟能詳有偏頭痛、張力性頭痛等原發性因由，或他病如顱內血管及非血管病因，血內物質失衡、心理等繼發原因。而頸源性頭痛，更是繼發性頭痛中最常見但又被容易忽視成因。以下會分享頸源性頭痛較新研究報告，及較廣泛接納的診斷標準。

根據近年較權威的研究所指，區區上頸也能引致顳額等較大範圍頭痛，是由於上頸神經與三叉神經竇緊密聯繫，雙方神經信息會在腦內重疊解讀。結果每當上頸椎關節紊亂，或相鄰肌肉軟組織炎症刺激，激發上頸神經痛覺，會繼發三叉神經發出錯誤痛覺訊號，結果頸源問題波及更大範圍，除原有後枕位疼痛，更影響至耳旁，甚至眉額及眼窩深處劇痛。

頭痛診斷須排除顱內病變原因，要注意顱內病因除頭痛外，亦可附帶五官感覺改變，例如眼面舌歪斜、視物重影不清、口角歪斜、突發強烈耳鳴或噴射嘔吐感，醫生診斷需參考顱內血管造影或磁力共振報告。

若已排除其他頭痛病因，並懷疑頸椎病因，則可參考以下情況助診斷頸源性頭痛：例如頭痛頸痛並發，但頸痛先於頭痛發生；或每當頸痛加重時，頭痛更為嚴重；或假若頸痛減緩，頭痛亦相繼緩和。若作X光或磁力共振檢查，可同時發現上頸椎骨關節或軟組織相關病變。

要紓緩頸源性頭痛，並不能頭痛醫頭，根治理應診治上頸椎病源。上頸椎骨骼肌肉問題多涉及頸寰樞椎關節、頸二三關節紊亂、頭後大小直肌，以及頭上下斜肌炎症等問題。物理治療於西醫排除其他頭痛病因後，針對上頸問題以手力治療，姿勢及運動建議恢復上頸椎功能。

隨近年解剖技術進步，了解精細穴位結構，當中例如風池穴GB20內容物為頸寰樞椎關節及肌肉，解釋了為風池穴針刺或適當按摩能紓緩頸源頭痛，因此為風池穴按摩，亦不失為頭痛診療過程中的一道自我保健良方。

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