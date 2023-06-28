加強監管未雨綢繆 提防金融戰

本港近日有輿論指出，在現時國際形勢下，金融戰風險難除，中國必須備戰，減低對美元的依賴。本文僅以美國曾向伊朗發動的金融戰爭為例，探索若然美國向中國內地與香港發動金融戰爭，將會採取甚麼方式、以及採取甚麼途徑，內地和香港應如何防備。

美國對伊朗的金融戰爭，是一場發生在大部分民眾看不見、摸不着的領域。由美國政府、華爾街及美元所構建的美國金融武器，通過切斷伊朗的資金鏈，以及限制伊朗使用美元，以此重創伊朗的經濟和民生，目的是引發伊朗政治不穩，甚至顛覆其政權。

美對伊金融戰 禁用美元斷資金鏈

美國首先對伊朗發動的金融攻勢，是切斷伊朗的資金鏈。眾所周知，出口石油是伊朗的主要經濟收入來源，過往歐美國家雖然對伊朗實施石油禁運，但伊朗依然可以通過偷運石油給他國的方式獲取收入；但是，由於世界的石油貿易都是以美元結算，而且石油交易結算必須通過在華爾街的貨幣中心銀行（Money Centre Bank，借貸對象為政府、機構和其他銀行，而非消費者的國際大銀行）、紐約聯邦儲備銀行完成，因此伊朗任何與石油交易有關的信息，只要是通過美元交易，對美國是毫無隱私可言。

美國前總統特朗普決定出動金融武器對付伊朗之後，美國政府在2018年上半年已要求貨幣中心銀行、紐約聯邦儲備銀行「拒絕與伊朗進行交易結算」，否則將禁止這些銀行在美國開展業務。美國一聲令下，各大銀行自然要配合，因為在世界金融體系仍由美國主導的今天，國際性銀行能否繼續在美國展開業務，是關係到生死存亡的問題。

美國此舉隨即令伊朗當時的原油出口降低了超過80%，切斷了伊朗大部分資金鏈，對伊朗的政府預算帶來極大衝擊，因伊朗原油儲量佔全球石油儲量約10%，當地政府超過40%的財政支出，是經由原油而獲得龐大資金，伊朗的經濟嚴重依賴石油工業。

美國緊接着於2018年11月對伊朗發動第二輪金融戰，美國財政部當時公開警告環球銀行間金融通訊協會（SWIFT），不要再向受制裁的伊朗銀行、金融機構提供服務，否則就連SWIFT也要受罰。美國此舉，是為了限制伊朗使用美元（在俄烏衝突期間，美國也曾向俄羅斯祭出禁用SWIFT招數）。

由於全球當前有超過10,000間、來自200多個不同國家的銀行接入SWIFT系統，這個資金結算系統了覆蓋全球大部分以美元計價的跨境交易，伊朗的銀行、金融機構遭SWIFT封鎖，便不能透過系統滙出或收取美元，不但限制了伊朗使用美元，而且還間接剝奪了伊朗參與以美元為主體的國際貿易之權利，從而重創伊朗經濟。

誘發走資潮滙率挫 重創伊朗經濟

在美國這一輪金融武器打擊之下，在外貿領域，因伊朗的進出口商已無法收到美元，伊朗國內的產品難以進出口；在伊朗國內，外滙市場則因此受到極大衝擊，由於對伊朗貨幣里亞爾（Rial）缺乏信心，在國際炒家的推波助瀾之下，不但導致大量資金外逃，也令在伊朗的外資企業、民眾瘋狂搶購外滙避險，導致里亞爾對美元的滙率急劇貶值。而貨幣大幅貶值，則為伊朗帶來嚴重通貨膨脹，隨着伊朗物價大幅上升，民眾實際收入和購買能力卻不斷下滑，加上伊朗國內因美國制裁導致嚴重的失業率，令大多數伊朗民眾生活日益困難，並對伊朗政府產生強烈不滿。

根據公開數據顯示，美國的金融戰重創了伊朗當時的經濟，伊朗GDP增速在2017年約為5%，2018年則急速下滑收縮4.9%，2019年繼續收縮2.7%。

由伊朗的例子可見，若然美國決定對他國發動金融戰，其中一個「套路」是，要麼在輿論上唱衰該國，要麼在該國周邊引發紛爭，令局勢不穩，然後誘導更多資本從該國外逃，導致其貨幣滙率大幅下跌，達到擾亂社會穩定、經濟穩定之目的。

美或對內地香港 製造突發危機

與此同時，美國政府通過切斷該國資金鏈，乃至禁止其使用美元，從而破壞其金融市場（無論是對伊朗還是俄羅斯，美國都祭出禁用SWIFT的招數），而遭受金融攻擊的國家，由於社會、經濟和金融市場全方位遭受打擊，極易引發政治不穩。

這種制裁不僅帶來政治不穩，且對目標國人民的傷害也是極其殘酷的。研究數據顯示，除了伊朗之外，特朗普對委內瑞拉進行的制裁，導致2017至2018年間該國出現4萬人的超額死亡，而美國的制裁也曾導致伊拉克數十萬兒童死亡。據公開數據顯示，美國因制裁導致外國民眾超額死亡人數，超過了二戰後所有戰爭死亡人數總和！

正如美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）曾說「控制了貨幣，就能控制全世界的經濟」，美國對於通過美元作為金融武器襲擊他國，已經非常嫻熟。如果未來為了攻擊內地與香港的需要，美國政府不排除會對內地和香港製造突發性危機，例如一方面可在大宗商品市場，針對中國需要長期、大量進口的商品，拉抬如石油、糧食等大宗商品價格，消耗中國的外滙儲備，打擊人民幣滙率，引發資金大量從內地和香港撤退；另一方面，美國華爾街配合美國政府，通過人民幣貶值、外資大量撤退之機，進一步攻擊內地和香港的股市、樓市和貨幣，從而破壞內地和香港的金融市場穩定。

至於美國是否有可能將內地和香港也排除在SWIFT之外？相信不讓內地和香港使用SWIFT體系，難度比不讓伊朗、俄羅斯使用高出很多倍。

將華剔出SWIFT？存3大難處

第一，盡管美國政府理論上可以禁止內地和香港的銀行使用美元進行交易，進而打擊內地和香港資金供應，但中國作為世界第二大經濟體，禁止中國使用美元，無疑將削弱美元在國際上的流通，不僅不利於國際社會對美元的需求及幣值穩定，亦將嚴重危害美國的戰略利益。

第二，銀行滙款屬於中間業務，就算美國政府將內地和香港排除出SWIFT體系，致使其他銀行迫於美國壓力，不讓內地和香港的銀行通過SWIFT體系進行交易，這些銀行執行的也只是凍結內地和香港銀行在其他銀行資產的指令，而不是將其沒收。

況且，真到了中美雙方徹底「反面」的境地，相信內地及香港的銀行為提前規避風險，會大量拋棄美元，改用其他國際貨幣，這將造成美元被國際社會進一步孤立，去美元化浪潮將更加激烈。畢竟，美國是靠向全世界收「鑄幣稅」（seigniorage），即大量印美鈔並讓全世界都使用美元來發展自己的，美國鑄幣局生產一張百元美鈔，成本僅區區幾美分，但其他國家要獲得一張百元美鈔，則必須提供價值相當於100美元的商品和服務，這就是國際貨幣所謂「鑄幣稅」的好處。

因此，美國若然將內地及香港排除出SWIFT體系，受到重傷的不僅是內地和香港，也包括美國自己的經濟利益。

壯人幣實力 擴跨境支付系統CIPS

第三，作為全球金融的通信系統，中國銀行也是SWIFT的理事會成員之一，要將中國開除出理事會，不讓中國用SWIFT體系，難度比當年制裁伊朗要大得多；畢竟SWIFT現在在上海也設有辦事處，專門為大中華區提供服務，SWIFT很難放棄大中華區這個巨大的市場機遇。

而且，作為世界第二大經濟體，中國已成為歐盟、日本、印度等120多個國家和地區的最大貿易夥伴，一旦脫離SWIFT，大多數國家有望與中國建立一套更好的系統進行交易。

此外，隨着伊朗及俄羅斯先後被剔除出SWIFT，已引發其他國家顧慮，愈來愈多國家不斷加大人民幣在對華貿易領域的結算，多國銀行對接入人民幣跨境支付系統（CIPS）的興趣日益增加。中國內地只要緊抓住不與全球體系脫鈎這個原則，吸引更多國家加入CIPS，就能持續壯大人民幣的實力，進一步推動人民幣國際化，並逐步抵銷美元霸權所帶來的衝擊。

面對有可能發生的美國政府咄咄逼人之金融攻勢，相信中央政府及香港特區政府已高度警惕，嚴密關注金融領域，以及加強監管，未雨綢繆，防止出現系統性的金融危機；長遠而言，也只有經得起、扛得住美國的金融戰爭，內地和香港才能有機會進一步縮小中美之間的金融差距，打破美國全面遏制內地和香港的企圖。

▲ 長遠而言，只有經得起、扛得住美國的金融戰爭，內地和香港才能有機會進一步縮小中美之間的金融差距，打破美國全面遏制內地和香港的企圖。（法新社資料圖片）