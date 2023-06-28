轉守為攻爭主動 打破西方圍堵

倘若一味防守，等問題出現再去想辦法解決，不利局面就可能擴散，問題就可能愈處理愈多。

例如內地房地產市場和部分內房企業陷入困境的問題，就是從初期僅僅是個別企業的資金鏈出現問題，發展到大量企業的資金鏈出現問題；從部分三四綫城市銷售困難，發展到幾乎全部城市的房地產都銷售困難，如此一步步演變過來的；影響範圍也從開始僅僅是房地產一個行業的困難，發展到拖累上下游相關行業，再發展到拖累地方財政，令部分地方政府出現財務危機。

急需有力措施 截斷「負面循環」

而且，看發展趨勢，如果沒有有力的措施，迅速斬斷惡性傳播鏈，繼續按照之前那種等問題出現再去想辦法按住的老一套處理，恐怕還會有更多地方政府被拖下水，令問題愈滾愈大。

受牽連的方面增多、資產市場跌跌不休、又看不清政府解決問題的決心和路徑，市場主體自然信心不足，而且這種信心不足很明顯還在加劇擴散。以上周港股表現為例，本月16日國務院常務會議研究推動經濟持續向好的一批政策措施，市場認為力度不足，於是上周一（19日）開始股市連續下跌，上周五（23日）收市較前個周五累計下跌超過1,000點，約6%。

資產價格愈跌，投資者信心愈不足、對前景愈悲觀，也就愈不敢投資、消費，於是需求就愈發不振，社會需求不足的壓力就愈大。中央雖然多次要求，想方設法恢復和擴大社會需求，可是面對這個資產價格和對未來信心互相拖累的「負面循環」，沒有有力的措施恐怕很難辦到；單純地喊話加一些常規措施，經驗證明大概率用處有限，甚至會令市場更加悲觀。

國際上，似乎也有一些國家傾向相信，中國在中美博弈中已經處於劣勢，開始明顯地從過去相對中立的立場靠向美國，近期最明顯的例子就是韓國和印度。韓國過去一直避免在中美之間選邊站，但現在於經濟、安全、外交等領域，已經全面倒向美國，經濟上提出「降低對華經濟依賴度」，決定加入美國創建的「印太經濟框架」（IPEF）等；安全上，積極加入北約體系，充當「印太版北約」的踏腳板和馬前卒，意欲推翻上屆政府確定的「三不原則」（不加入美日韓軍事同盟、不參與美國主導的導彈防禦體系、不擴大在韓境內追加部署「薩德」系統）；外交上，與日本和解，試圖將韓美日安保機制聯結起來，建立變相的韓美日軍事同盟。

美「抱團」打壓 一味防守恐被動

印度方面，總理莫迪（Narendra Modi）上周三至六（21至24日）訪問美國，成果之一是宣布美印彼此是「世界上最親密的合作夥伴之一」，盡管莫迪在聯合記者會上未提中國，美國總統拜登（Joe Biden）也只是在回答記者提問時談及中國，但雙方發表的聯合聲明內容，提及國際秩序和印太地區、東海、南海等問題，顯然就是針對中國。

國際資本看淡中國的情緒也在蔓延，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）主席及行政總裁芬克（Larry Fink）日前警告，目前「（世界各地投資者）重新評估在中國進行多大程度投資的背景下，正試圖將資金轉向日本股市」。被列為資金轉移原因的，除了地緣政治風險外，還包括中長期的中國經濟增長放緩。同時，新加坡政府投資公司（GIC）據報計劃向美國風險投資基金和科技公司加大投資，反映外資正轉向尋求中國以外的機會。

毫無疑問，中國目前所受到的各方面壓力，與美國的全方位打壓脫不了關係；但問題是，中國所受到的壓力，與美國的實力並不相稱，美國單憑硬實力不足以碾壓中國：貿易戰美國事實上已經輸了，因為打到現在，也沒有打垮中國出口，中國對美出口的順差還在擴大；至於科技戰，現在主要只剩下芯片，而且美國靠自身實力已經不夠，必須要拉上荷蘭和日本，才能勉強封鎖；軍事上，中國的軍事實力，特別是海空軍近年突飛猛進，已經足以在近海與美國掰一掰手腕；在經濟和金融上，美國雖然較為強勢，經濟好像也不錯，可卻存在高通脹、國債過高的結構性問題，並不容易解決，反觀中國在電動車、鋰電池、新能源方面等朝陽行業，已經處於全球一流地位，而且通脹低、中央政府負債低、經濟發展的後勁足，有形實力並不弱多少。

相對而言，美國現在打壓中國，更依賴拉幫結派，靠拉盟友形成全面進攻的勢頭來壓制中國，並威懾其他中立國家。因此，中國單純的被動防守，實際上有助於美國這個策略的實施，愈守可能出現的問題愈多，也就愈被動。

對準痛點全力出擊 扭轉局面

從歷史上看，面對對手的進攻和圍堵，中國共產黨的成功經驗就是以攻對攻，用進攻打破圍堵，爭取主動。

1947年8月解放戰爭中，劉鄧大軍12萬人馬從魯西南突然發動，千里躍進大別山，直逼國民黨統治區核心地帶，揭開了人民解放軍戰略進攻的序幕。當時的背景就是解放區正面臨國民黨軍的嚴重進攻，在陝北，國民黨軍已經佔領中共中央所在地延安；在山東，華東野戰軍正面對國民黨軍9個師25個旅兵力的圍攻。

為了打開局面，毛澤東主席電令劉鄧大軍盡快出動，將戰火燒向國民黨統治區，打亂國民黨的進攻部署，結果劉鄧大軍的犀利進攻，牽動了國民黨軍的重心，使中共面臨的戰略局勢完全改觀，加速了國民黨的失敗。

1992年，面對西方國家的圍堵、對中國高科技出口的限制，中國經濟也面臨艱難時刻。改革開放的總設計師鄧小平，在深圳、珠海、廣州、上海等地巡視及發表講話，推動中國經濟走向高速增長，用經濟快速發展的吸引力，迫使西方國家放棄圍堵，打破了西方國家的孤立和封鎖戰略。

盡快刺激經濟 吸外資助陣

當前中國經濟也面臨較大壓力，而且不利局勢仍在發展之中，過去刺激政策的經驗證明，小修小補的支持政策，不足以徹底改變局面。

因此，學習過去的成功經驗，向困擾中國經濟的痛點全力出擊，推動中國經濟盡快回到可持續發展的軌道，靠經濟發展的吸引力吸引外資，令其自覺自願投資中國，分化包圍，拉住中立國家，才能打破美國發動的全面打壓。

▲ 看目前內房問題的發展趨勢，若沒有有力的措施，迅速斬斷惡性傳播鏈，恐怕會令問題愈滾愈大。（新華社資料圖片）