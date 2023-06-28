唐英年有新任務 分析：顯獲京重視 政治版 2023/06/28 分享： 分享： 全國人大和政協常委會近日都在北京開會。民建聯主席李慧琼首次以香港人大常委出席；作為政協常委的唐英年，則在「推進高水平對外開放」專組中，出任其中一位召集人，熟悉中央的資深建制分析指，這反映中央對唐英年的 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 葉劉指ChatGPT有偏見 繙譯錯漏百出 2023/06/26 葉劉指ChatGPT有偏見 繙譯錯漏百出 「中間派」消失？ 狄志遠：社會仍需要 2023/06/24 「中間派」消失？ 狄志遠：社會仍需要 狄志遠立會發言稿 ChatGPT修飾 2023/06/23 狄志遠立會發言稿 ChatGPT修飾 林健鋒：阿聯酋商界 有興趣來港發展 2023/06/22 林健鋒：阿聯酋商界 有興趣來港發展 一項提議惹批評 邵家輝稱「有誤會」 2023/06/21 一項提議惹批評 邵家輝稱「有誤會」 政治 唐英年 香港 北京 澳門 民建聯 人大常委 中聯辦 李慧琼