  • 29°C
香港時間 : 2023628日 (週三) 01:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

唐英年有新任務 分析：顯獲京重視

政治版 2023/06/28

分享：

分享：

全國人大和政協常委會近日都在北京開會。民建聯主席李慧琼首次以香港人大常委出席；作為政協常委的唐英年，則在「推進高水平對外開放」專組中，出任其中一位召集人，熟悉中央的資深建制分析指，這反映中央對唐英年的

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

最新專欄文章 更多

葉劉指ChatGPT有偏見 繙譯錯漏百出
2023/06/26
葉劉指ChatGPT有偏見 繙譯錯漏百出
「中間派」消失？ 狄志遠：社會仍需要
2023/06/24
「中間派」消失？ 狄志遠：社會仍需要
狄志遠立會發言稿 ChatGPT修飾
2023/06/23
狄志遠立會發言稿 ChatGPT修飾
林健鋒：阿聯酋商界 有興趣來港發展
2023/06/22
林健鋒：阿聯酋商界 有興趣來港發展
一項提議惹批評 邵家輝稱「有誤會」
2023/06/21
一項提議惹批評 邵家輝稱「有誤會」
政治 唐英年 香港 北京 澳門 民建聯 人大常委 中聯辦 李慧琼

上一篇文章

下半年「畢業旺季」 公僕空缺率料降
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？