唐英年有新任務 分析：顯獲京重視

全國人大和政協常委會近日都在北京開會。民建聯主席李慧琼首次以香港人大常委出席；作為政協常委的唐英年，則在「推進高水平對外開放」專組中，出任其中一位召集人，熟悉中央的資深建制分析指，這反映中央對唐英年的

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