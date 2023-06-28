補習社3天工作搶人 每周收近百求職信 行政人員版 2023/06/28 分享： 分享： 【本報訊】「搶人才」成為社會熱話，最近就有本地中小型補習社，了解到年輕一代較注重工作彈性，故推出每周3天工作制．期望吸引更多人入行，試行新制後收到的求職信，由每月約10封爆升至每周近100封。 學博教育 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 創科成企業機遇 5優先事項助增長 2023/04/27 創科成企業機遇 5優先事項助增長 建AI人才發展戰略 培養合適員工轉型 2023/03/28 建AI人才發展戰略 培養合適員工轉型 亞洲最貴出差城市 赴港公幹日花逾4千元 2023/03/22 亞洲最貴出差城市 赴港公幹日花逾4千元 科技園搶人才活動 助年輕人探索機遇 2023/02/21 科技園搶人才活動 助年輕人探索機遇 調查：亞太企業渴才 遙距工作模式助招聘 2023/02/20 調查：亞太企業渴才 遙距工作模式助招聘 行業 設計 設計師 彈性工作 補習社 員工福利及權益 員工福利 求職招聘