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補習社3天工作搶人 每周收近百求職信

行政人員版 2023/06/28

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【本報訊】「搶人才」成為社會熱話，最近就有本地中小型補習社，了解到年輕一代較注重工作彈性，故推出每周3天工作制．期望吸引更多人入行，試行新制後收到的求職信，由每月約10封爆升至每周近100封。

學博教育

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欄名 : 職場新知

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