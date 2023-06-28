美國國會防洩機密 為使用AI模型設新守則 行政人員版 2023/06/28 分享： 分享： 全球掀起生成式AI熱潮，但ChatGPT等大型語言模型的私隱風險一直是各界關注的議題。有媒體引述消息人士稱，為免機密資料外洩，美國國會為ChatGPT等AI模型的使用設定新守則。 網媒Axios引述一份 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Snowflake夥NVIDIA 助客建自家雲端語言模型 今日 Snowflake夥NVIDIA 助客建自家雲端語言模型 航班7.1前未升級測高儀 恐受5G干擾美或禁降落 2023/06/27 航班7.1前未升級測高儀 恐受5G干擾美或禁降落 Aston Martin夥美企 生產高效能電動車 2023/06/27 Aston Martin夥美企 生產高效能電動車 OpenAI創辦人 促人類管控AI風險 2023/06/26 OpenAI創辦人 促人類管控AI風險 Android手機誤發SOS 英警屢收無聲報警電話 2023/06/26 Android手機誤發SOS 英警屢收無聲報警電話 人工智能 科技行業 科研 創新科技及應用 美國 美國國會