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美國國會防洩機密 為使用AI模型設新守則

行政人員版 2023/06/28

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全球掀起生成式AI熱潮，但ChatGPT等大型語言模型的私隱風險一直是各界關注的議題。有媒體引述消息人士稱，為免機密資料外洩，美國國會為ChatGPT等AI模型的使用設定新守則。

網媒Axios引述一份

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欄名 : 科技新知

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