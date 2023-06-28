Snowflake夥NVIDIA 助客建自家雲端語言模型

全球企業數碼轉型，為雲端數據服務供應商造就大好商機。雲端數據分析公司Snowflake亦乘勝追擊，於2023年Snowflake峰會上，宣布與芯片製造商NVIDIA建合作夥伴關係，讓企業客戶建立自家的

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