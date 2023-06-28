Snowflake夥NVIDIA 助客建自家雲端語言模型 行政人員版 2023/06/28 分享： 分享： 全球企業數碼轉型，為雲端數據服務供應商造就大好商機。雲端數據分析公司Snowflake亦乘勝追擊，於2023年Snowflake峰會上，宣布與芯片製造商NVIDIA建合作夥伴關係，讓企業客戶建立自家的 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美國國會防洩機密 為使用AI模型設新守則 今日 美國國會防洩機密 為使用AI模型設新守則 航班7.1前未升級測高儀 恐受5G干擾美或禁降落 2023/06/27 航班7.1前未升級測高儀 恐受5G干擾美或禁降落 Aston Martin夥美企 生產高效能電動車 2023/06/27 Aston Martin夥美企 生產高效能電動車 OpenAI創辦人 促人類管控AI風險 2023/06/26 OpenAI創辦人 促人類管控AI風險 Android手機誤發SOS 英警屢收無聲報警電話 2023/06/26 Android手機誤發SOS 英警屢收無聲報警電話 科技行業 科研 創新科技及應用 商業 服務 人工智能 雲端 數碼轉型 NVIDIA