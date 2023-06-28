SOGO × Plastic Thing 玩夏啦！ 換限量精品＋大抽獎

最近崇光聯乘本地人氣插畫家「Plastic Thing」推出「SOGO X PLASTIC THING玩夏啦！」企劃，即日起至8月29日期間，推出一系列獨家限量聯乘精品，亦會舉行大抽獎。活動期間，場內更特設「為食妹」主題打卡位、Instagram Filter有獎遊戲等。

黛安聽公關姊妹講，SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店即日累積購物每滿$1,500（最多2張發票），即可以換購價換購限量精品1件；累積購物滿$3,000就可換購2件，例如以換購價$250可換購「為食妹」玩夏啦飲品造型公仔、以$180換購「為食妹」戶外墊等。另外，會員喺銅鑼灣店內或網店單一購物賺取每200基本積分，即可自動參加「玩夏啦大抽獎」1次，有機會贏得SOGO Rewards 20,000,000額外積分（價值$100,000，1名）。購物愈多參加機會愈多，萬物錯過呀！

另外，喺7月8至30日期間嘅周六及周日下午3點至4點，會員喺銅鑼灣店新翼B1/F入口與「為食妹」主題打卡位影相，再於個人Facebook或Instagram上分享，仲可換領指定品牌買1送1雪糕或甜品券1張㖭。

本文轉載自《晴報》

▲ 「為食妹」玩夏啦飲品造型公仔

▲ 「為食妹」戶外墊