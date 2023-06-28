  • 29°C
香港時間 : 2023628日 (週三) 04:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

SOGO × Plastic Thing 玩夏啦！ 換限量精品＋大抽獎

行政人員版 04:00 2023/06/28

分享：

分享：

最近崇光聯乘本地人氣插畫家「Plastic Thing」推出「SOGO X PLASTIC THING玩夏啦！」企劃，即日起至8月29日期間，推出一系列獨家限量聯乘精品，亦會舉行大抽獎。活動期間，場內更特設「為食妹」主題打卡位、Instagram Filter有獎遊戲等。

黛安聽公關姊妹講，SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店即日累積購物每滿$1,500（最多2張發票），即可以換購價換購限量精品1件；累積購物滿$3,000就可換購2件，例如以換購價$250可換購「為食妹」玩夏啦飲品造型公仔、以$180換購「為食妹」戶外墊等。另外，會員喺銅鑼灣店內或網店單一購物賺取每200基本積分，即可自動參加「玩夏啦大抽獎」1次，有機會贏得SOGO Rewards 20,000,000額外積分（價值$100,000，1名）。購物愈多參加機會愈多，萬物錯過呀！

另外，喺7月8至30日期間嘅周六及周日下午3點至4點，會員喺銅鑼灣店新翼B1/F入口與「為食妹」主題打卡位影相，再於個人Facebook或Instagram上分享，仲可換領指定品牌買1送1雪糕或甜品券1張㖭。

本文轉載自《晴報

「為食妹」玩夏啦飲品造型公仔

「為食妹」戶外墊

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 創作人親自設計 MEKO × 柴狗君限定便當袋登場
今日
創作人親自設計 MEKO × 柴狗君限定便當袋登場
八卦名利場 - 迪士尼100周年精品 齊集7仔預購
今日
迪士尼100周年精品 齊集7仔預購
八卦名利場 - P&G夥香港屈臣氏推「塑膠再生」 轉廢為材作STEM教學
2023/06/27
P&G夥香港屈臣氏推「塑膠再生」 轉廢為材作STEM教學
八卦名利場 - 華懋消費券食買玩大賞 回贈達20% 7大商場可用
2023/06/27
華懋消費券食買玩大賞 回贈達20% 7大商場可用
八卦名利場 - 美心旗下50餐廳 推七一折慶回歸26周年
2023/06/26
美心旗下50餐廳 推七一折慶回歸26周年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？