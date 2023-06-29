中銀國際證券　深耕細作　多元產品助客戶掌握先機

▲ 中銀國際副執行總裁王穎（左）表示，公司致力為廣大客戶打造全面高效的投資理財平台。旁為頒獎嘉賓香港經濟日報總經理兼社長及晴報社長陳麗珠。

香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023：傑出中資券商

踏入後疫情時代，環球投資市場進入新周期，投資者想適時捕捉市場機遇，除了需要認清市場走向並了解不同投資工具的特性外，更要學會挑選合適的平台。在「香港經濟日報企業大獎2023」中獲選為「傑出中資券商」的中銀國際證券有限公司（下稱中銀國際證券）多年來積極透過多元化的產品和專業優質的服務，協助客戶實現財富增值目標。近年，該公司更積極優化及革新現有產品和服務，支持香港提升國際金融中心地位，矢志成為客戶投資理財路上的長遠夥伴。

中銀國際副執行總裁王穎表示，公司作為本港中資券商之一員，自成立以來一直深耕細作，致力為廣大客戶提供全方位的金融產品、投資顧問及財富管理服務，為他們打造全面高效的投資理財平台。「我們的專業團隊包括投資顧問、基金經理及產品專家會為客戶度身訂造合適的資產配置方案，助他們在急速變化的市場環境中運籌帷幄。」

毋懼逆境 成交佔大市逾兩成

事實上，過去3年多的疫情為各行業帶來嚴峻衝擊，在低迷的市場行情下，就連本港券商亦被波及。根據港交所今年初公布的數據，2022年全年共有47家香港券商宣布停業，遠超於2021年的17家。然而，中銀國際證券憑藉多年來累積的雄厚實力，對市場大局與客戶需要的深入認識，加上有中銀國際控股有限公司作為強大後盾，即使在疫情期間仍然錄得亮麗的業績。

王穎透露，中銀國際證券致力提供安全可靠的網上交易平台，讓客戶可輕鬆進行香港證券、環球證券（包括美國、加拿大等市場）、滬港通、深港通等交易，並享用網上即時報價服務及隨時查詢賬戶的交易指示情況、交易記錄及賬戶餘額等，全天候管理及監察投資組合。

為幫助客戶更好地捕捉每個投資良機，中銀國際證券另提供孖展融資和新股融資服務，讓客戶可通過股票融資服務提升購買力，用存放於公司孖展賬戶內的證券作抵押，配合已批核的信貸額度，在合理的成本和風險下，有效利用財務槓桿增強購買力。

股權激勵服務擁完整產品綫

由於深明每位客戶各有不同的投資目標，而多元化的投資組合亦有助客戶平衡風險，應對不同的市場周期。因此，中銀國際證券致力為客戶提供專業且多元化的投資產品，在證券買賣服務以外，公司亦提供期貨期權、債券、結構性產品，以及超過150隻來自國際知名的基金管理公司並經香港證監會認可的基金供客戶選擇，務求為客戶提供更勝一籌的環球投資優勢。

此外，配合可持續發展的大趨勢，企業投放在人才培訓與管理的資源不斷增加，而近年不少企業為了激勵和留住核心人才更紛紛採用股權激勵機制，嘉許獎勵人士所作出的貢獻。中銀國際證券作為香港最大的股權激勵服務商（ESOP）之一，開展股權激勵管理服務超過17年，擁有完整的產品綫與前中後台服務綫，服務接近200家境外（包括香港及美國）上市公司，惠及近12萬名企業員工。

「我們除了提供激勵計劃設計、授予獎勵、行權、交易等一站式服務，還配合提供信託、稅務、外滙及融資等支持。」王穎指出，中銀國際證券的證券交易、財富管理及股權激勵服務商業務正實現快速增長，反映有關服務廣受一般投資者，以至專業機構客戶的支持和信賴。

實踐數碼化提升客戶服務

疫情的出現加速了金融業的數碼步伐，中銀國際證券亦緊貼市場發展，近年積極在原有的電子服務上推陳出新，為客戶帶來更嶄新的投資理財體驗。王穎形容，過去3年，香港櫛風沐雨，度過了充滿挑戰的日子。「受本地疫情、美聯儲大幅加息及內地經濟下行等多因素影響，香港經濟出現收縮。中銀國際證券砥礪前行，勇敢面對挑戰，致力全平台數碼化及推出更多電子化綫上服務。」

王穎補充指出，除了一般網上報價、交易服務外，中銀國際證券先後推出了智能投顧、e Fund平台，以及全方位及綜合性雲端ESOP平台樍極應對投資市場上的變化。她以智能投顧為例，客戶可透過手機APP或中銀國際證券官網使用有關服務，而有關程式不只能為客戶提供更便捷的諮詢、更豐富的內容、更全面的服務及更智能的解答外，即使操作介面與選項亦可獲得更自如的切換，為客戶提供更好的交易及服務體驗。

成雙櫃台莊家印證非凡實力

隨着疫情對環球經濟的影響逐步收窄，內地與香港的人員流動愈趨正常，談及市場前景，王穎認為與內地的互聯互通、離岸人民幣業務、粵港澳大灣區發展規劃，以及發展金融科技和綠色金融生態圈等有助進一步鞏固香港作為全球領先國際金融中心的地位。

此外，王穎又提及為進一步支持人民幣於香港證券市場的發展，香港交易所於二級市場推出了港幣 - 人民幣雙櫃台模式作交易及結算之用。「中銀國際證券支持聯交所的市場莊家機制港幣 - 人民幣雙櫃台模式計劃，支持香港提升國際金融中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能。」早前，該公司更獲港交所批准，成為雙櫃台莊家機制的券商之一，為合資格證券提供流通量。她形容，這次獲批足見中銀國際證券的整體實力和專業水平。中銀國際證券會以此為契機，繼續優化港幣 - 人民幣雙櫃台做市商和交易商服務，包括雙幣股票轉換、即日雙幣股票買賣、港幣及人民幣抵押融資等，並推出一系列市場推廣活動，吸引更多人民幣投資者來體驗這項服務，並帶動私人銀行、資產管理、財富管理及股權激勵服務（ESOP）業務的發展，為我們的個人及機構客戶提供全面的財富管理解決方案，助力客戶實現財富增值和傳承。

而對於中銀國際證券於「香港經濟日報企業大獎2023」中獲選為「傑出中資券商」，王穎總結時強調能夠獲得客戶和業界的肯定，深感欣喜。「這是對我們的服務予以肯定，印證我們的服務切合客戶需要。」她重申，公司未來會繼續緊貼市場動向，適時為客戶提供所需的產品和服務，並全力支持集團實現「建設成為新時代全球一流銀行」的戰略目標。

香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

（特約）