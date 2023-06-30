建行 (亞洲) 藉境內外聯動優勢 助高端客戶財富增值

▲ 建行 (亞洲) 零售業務總監劉惠芬表示，建行 (亞洲) 致力透過多元化的產品與服務，助高端客戶把握財富增值機遇。

香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023：傑出大灣區私人銀行

近年亞洲超高淨值人士數目及資產規模持續增加，有指大中華區內超過兩成的超高淨值家族更居於粵港澳大灣區內。為配合不斷增長的高端客戶市場，中國建設銀行 (亞洲) （下稱「建行 (亞洲) 」）積極推出多項嶄新產品和服務，持續擴大與母行中國建設銀行的聯動，為客戶提供全面的大灣區私人銀行產品和服務，滿足他們對個性化財富管理的需求，更憑此在「香港經濟日報企業大獎2023」中獲選為「傑出大灣區私人銀行」。

建行 (亞洲) 零售業務總監劉惠芬表示，該行服務香港超過110年，一直透過與母行聯動，發揮香港聯通境內外的國際金融中心地位優勢，為客戶提供優質及多元化的銀行服務。截至2022年底，中國建設銀行集團按一級資本排序在全球銀行中排名第二，並設有超過1萬4千個分支機構及境外機構，覆蓋全球31個國家及地區。而建行 (亞洲) 在香港、澳門均具有豐富的業務經驗和資源，配合跨境金融優勢，可為私人銀行客戶提供全方位的跨境金融服務。

多元化服務與強大網絡 支持客戶跨境理財

劉惠芬透露，建行 (亞洲) 私人銀行的客戶主要來自香港、內地、台灣、東南亞等地，其中又以內地客戶佔比較高，而該行不只擁有多元化的金融產品，能夠滿足高端客戶在投資、信貸、保險、財富管理等不同方面的需要外，同時提供一站式的大灣區跨境金融服務，涵蓋股票、基金、外幣、轉賬、人民幣跨境服務，以及開立存款及投資戶口等。

「跨境理財服務需求殷切，為進一步方便市民使用內地個人銀行服務，建行 (亞洲) 現已將見證開戶服務延伸至全線分行，客戶更可於成功開戶後綁定內地電子支付應用程式，提前為暑期到內地旅遊做好準備。」劉惠芬補充指，建行 (亞洲) 設有內房按揭、見證開戶和反向見證開戶等一系列服務，並成為首批銀行提供跨境「理財通」南北向服務與債券通「南向通」，全面滿足客戶的跨境理財需要。

創新產品與策略 打造個性化理財方案

由於過去幾年的疫情與地緣政治風險令國際貿易和投資活動產生明顯變化，為增加銀行的營運韌性，劉惠芬直言，建行 (亞洲) 私人銀行不斷豐富金融科技的應用，推行更多創新的營運系統，將大財富管理平台、香港及滬深港通股票交易、結構性產品等系統優化，顯著提升業務處理能力和效率，確保客戶在任何時刻都能享受穩健而優質的服務。

「此外，我們又提供多種融資服務、具競爭力的人民幣產品、緊貼市場的投資方案，助高端客戶把握財富增值機遇。」劉惠芬表示，建行 (亞洲) 私人銀行過去一年推出了多種投資工具，包括看漲、看跌和漲跌雙贏保本票據，讓客戶穩中求勝；敲出型和潛在票息股票掛鈎票據，助客戶在市況窄幅徘徊或微升時提升收益。至於另類基金亦有助客戶分散投資於非傳統資產，把市場波動轉化為實際收益。「我們還推出了『模型資產配置組合』服務，協助不同風險偏好的客戶作出多元環球資產配置。」劉惠芬補充。

緊貼數碼化發展 研究新經濟投資機遇

談及數碼科技應用對私人銀行服務的影響，劉惠芬直言網上理財已成大趨勢，故為進一步提升客戶體驗，建行 (亞洲) 不斷改善金融科技系統，除於2022年8月推出「新版手機銀行」及「流動保安編碼」服務，讓客戶享受更快速便捷的理財服務外，更加快升級綫上化管道服務能力，包括增設遙距開戶、綫上外滙交易及綫上定存等服務。「建行 (亞洲) 近年大力推動和建設數碼化財富管理平台，提供高效專業的數碼財富顧問，務求更有效地滿足客戶自主理財的需求。」

隨着內地與本港的人員流動回復正常，劉惠芬強調，建行（亞洲）私人銀行未來會繼續發揮建行集團海外旗艦的優勢，搜羅全球各網絡的投資產品，同時積極尋求新經濟投資機遇，加大環境、社會及管治（ESG）投資和虛擬資產新興領域的研究，在資產組合方案中逐步提升綠色債券和ESG基金等可持續投資的比例，增加投資組合的可選性。

此外，建行 (亞洲) 私人銀行亦照顧到客戶的家庭需要，提供相關的非金融服務，助客戶及其子女掌握所需資訊及動態，提前規劃，搶佔先機。建行 (亞洲) 私人銀行理解家族財富傳承對高淨值客戶的重要性，將加速與專業機構合作，為客戶的傳承提供服務。劉惠芬表示「家族信託及家族辦公室業務是建行 (亞洲) 私人銀行的未來發展重點之一，我們將與外部優質資產管理平台合作，為高淨值客戶提供更全面多元的財富管理解決方案。」

「至於在金融科技的發展和投入方面，我們亦會持續發展智慧投資顧問，拓寬服務管道，提升自助服務的水平，讓客戶能隨時隨地輕鬆獲得即時市場資訊和專業投研報告，貫徹銀行對高端客戶『以心相交，成其久遠』的服務理念。」劉惠芬說。

香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

（特刊）