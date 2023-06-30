推動企業創新  降本增效提升競爭力

數碼轉型已是大勢所趨，為表彰企業在數碼轉型的努力和成果，亞馬遜（納斯達克股票代碼：AMZN）旗下公司Amazon Web Services （AWS）今年首度推出「AWS Digital Innovation Hero」（DIH），以表彰企業團隊利用數碼轉型，推動公司創新，讓企業在急速變化的社會保持競爭力。

大昌行：降本增效提升服務質素

作為本港歷史悠久的綜合貿易企業，大昌行目前業務遍布13 個亞洲經濟體，擁有超過 1.6 萬名員工，範圍涵蓋汽車、醫療保健、食品、電氣和消費品等。公司自2021年初開始投入數碼轉型，並採用AWS服務「上雲」。大昌行集團資訊總監Alan Chung解釋，將數據上雲是最基本，也是最關鍵的一步，可以讓企業更容易應用人工智能（AI）等創新服務及技術，「選用AWS有幾個原因，第一是可靠，因為我們很多業是直接面對客戶，所以服務可靠性對客戶服務體驗上的營運至關重要；第二是覆蓋點廣，能支援公司在各地的不同業務；第三是創新，讓我們可以在現有的技術上以更低成本實現數碼轉型。」

▲ 大昌行集團資訊總監Alan Chung表示，AWS的服務可靠、創新，而且覆蓋點廣。

在實現數碼轉型後，Alan表示，大昌行在降本增效、掌握數據及客戶體驗三方面都大大提升，特別是服務質素方面，例如公司可以實時了解車隊及人手的分配，讓資源調配更靈活，以節省各維修及物流等服務的等待時間。他又舉例：「食品部利用人工智能處理庫存等程序後，不但在資金運用、庫存調配、補貨速度和準確性都有所提高，同時亦滿足顧客所需，讓他們購物時不會缺貨。特別是在疫情期間，這種精準對我們營運有很大幫助。」

Alan坦言，具有規模和歷史的企業，在實現數碼轉型的初期總會遇上困難，特別是在思維改變、系統更新及人才培訓方面，「與坊間其他供應商不同，AWS不但和我們合作，在人才培訓方面作配合，同時亦會為我們帶來外地及不同業界的成功經驗，讓我們有所啟發。」展望未來，他表示：「上雲只是我們第一步，期望日後能繼續將系統現代化，提供即時資訊讓管理層迅速作出判斷，同時利用大數據更精準服務客戶。」

東亞銀行：提高效率配合ESG發展

東亞銀行資訊科技暨金融科技發展部主管梁兆恩表示，「我很高興代表東亞銀行成為AWS Digital Innovation Hero計劃的一分子。此表彰肯定了東亞銀行在數碼創新的發展得到同業認同，亦顯示我們推行數碼化的決心和熱誠。」

▲ 東亞銀行資訊科技暨金融科技發展部主管梁兆恩表示，銀行透過採用AWS雲端服務提高開發軟件效率，加快了銀行創新進程並提升客戶服務體驗。

梁兆恩表示，東亞銀行透過採用AWS雲端服務提高開發軟件效率，加快了銀行創新進程並提升客戶服務體驗。銀行同時亦有參與AWS關於創新文化的培訓。另外，東亞銀行亦利用數碼轉型來配合其環境、社會和管治（ESG）上的發展，例如節省能源、加速工作流程、提升員工工作體驗等。豐富的數據方便東亞銀行進行深入的數據分析，從而改善內部管理、提高銀行可持續發展。

東亞銀行一直支持金管局Fintech 2025金融科技策略，以加速金融科技發展和數碼轉型。該行將繼續緊貼本地、跨境及其他監管機構的法規發展，同時探索新興技術的應用場景，例如AI、虛擬資產等，以科技為客戶提供更個人化和便捷的服務。



(特約)