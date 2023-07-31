環球銀行服務需求增加  滙豐多元措施助客戶適應移居轉變

隨着各國出入境政策回復正常，加上科技發展加速數碼遊牧（Digital Nomad）的興起，令到市場對環球銀行服務的需求持續增加。為協助客戶處理在海外生活時的財務需要，滙豐早前特別提升其環球銀行服務，包括提供移居前開戶和轉移信貸紀錄服務，以及簡化海外付款申請手續等，藉此減輕客戶開展新生活時的壓力，貫徹該行致力成為客戶銀行夥伴的理念。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹（Brian）表示，全球化與科技發展令數碼遊牧與國際化生活變得普及，他透露，去年滙豐全球的個人國際客戶數目已達600萬人，而本港平均每4名客戶便有1人使用該行的環球銀行服務。「由於滙豐的業務遍及全球60多個國家和地區，乃全球覆蓋最廣的銀行之一，我們在環球及數碼銀行服務上的優勢，能夠給予客戶一站式環球銀行服務體驗。」



財務生活改變 阻礙融入新環境



由於深明生活環境的轉變不只影響一個人的身心健康，更可能改變其財務需要，因此，滙豐於去年12月至今年1月期間特別就國際公民，包括過去5年，以及現正或計劃於海外生活、工作或升學人士的財務需要進行研究，了解他們移居海外生活後的情況。結果除了發現他們移居海外後所面對的財務需要外，更顯示財務生活的變化會影響他們適應新環境的能力。

「研究顯示，超過8成受訪者認為移居海外後平均需要8個月時間才感到安頓，其中近四分之一人（23%）更表示需要1年以上。」即使是看似較易接受新事物的年輕人如國際學生，他們需要的支援其實可能較其父母多。」Brian解釋，上述研究顯示受訪的學生中，一半人直言不知從何開始部署在外地的新生活，即使大部分人（83%）均表示正在積極計劃或研究。而提到財務安排時，一半受訪學生曾為抵達後的現金流安排及如何處理不同地方的財務問題感到憂慮。即使有近3成（29%）學生認為在新地方開設銀行帳戶非常容易，但其比例仍然低於國際公民的40%，反映他們在新地方處理財務問題時較成年人需要更多的幫助。

Brian形容，作為客戶信賴的銀行夥伴，滙豐在協助客戶適應新環境上責無旁貸，故特別針對他們在財務上的「痛點」，進一步提升環球銀行服務。「例如因為抵埗後開立銀行戶口需時、無法轉移信貸紀錄導致申請信用咭，以至處理生活基本需要遇到阻滯，又或是在處理海外滙款時遇到困難，這些都是我們致力處理的問題。」



憑環球網絡優勢 解決國際公民3大痛點



Brian舉例指出，針對客戶移居外地後辦理銀行開戶的需要，滙豐除透過集團的環球網絡，協助客戶於出發前在全球超過30個國家或地區開戶，並同時提供包括海外升學及海外按揭轉介等增值服務。「在新安排下，整個開戶時間由原來約4星期縮短至最快2天，這正是滙豐環球網絡提供的優勢。」此外，對於計劃移居香港或對本港銀行服務有需求的海外客戶，現時亦可透過流動裝置遙距申請開立香港銀行戶口，所需時間也由以往約兩星期縮短至10分鐘。

「考慮到移居海外人士未能將其信貸紀錄轉至當地會造成不便，滙豐因此推出信用額環球配對服務，令他們申請信用卡時更方便快捷。」Brian解釋，有關服務讓滙豐卓越理財客戶於當地首次申請信用卡時，可按照他們於滙豐其他市場所享有的信用額處理審批，避免重新提交文件及審批的不便。

此外，為照顧客戶處理環球交易上的需要，滙豐提升了環球付款服務，讓個人客戶經滙豐香港流動理財應用程式輕鬆處理海外付款，只須簡單數個步驟，即可隨時隨地免費向全球逾50個國家或地區的滙豐及非滙豐銀行賬戶以當地貨幣進行環球付款。



環球銀行服務為滙豐的「DNA」



Brian相信，上述措施有助解決客戶移居外地後在財務生活上的「痛點」，為客戶創造新價值。「環球銀行服務是滙豐的DNA（基因），也是我們的優勢，所以即使推出新服務時可能遇到大量的技術問題，以至需要處理不同國家和地方的法規要求，但我們仍然願意投放資源提升有關服務，因為這是一間以客為本的銀行應有的投資。」

「滙豐深明客戶移居外地後難免會會面對不同的變化，我們因此希望減少他們在處理財務生活上的壓力，從而更快地融入新環境。」Brian總結時強調，結合銀行在零售、商業以至高端客戶等不同業務範疇上的優勢，滙豐在未來會繼續為客戶提供更多更全面且優質貼心的服務，在他們經歷人生重大變化時，提供財務及其他方面的支援。

▲ 許長虹表示，滙豐深明客戶移居外地後難免會出現情緒變化，故致力減少他們在財務生活上的壓力，從而更快地融入新環境。

（特約）