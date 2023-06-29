晨露在鵝卵石上閃起淡光，窄巷幽暗街燈下的老城顯得更老，耳邊響起《La Donna E Mobile》，這羅馬感覺確很羅馬。

友人說我痴，花在飛機上的時間，比在目的地上的時間更長，機組人員待遇還好些，起碼有兩天休息，而醫生只有二十四小時，授課和現身於團隊會議，只有人在，影響力才在。

既只有二十四小時，便要好好把握，反正時差睡不好，早上五時開始這特急羅馬步行團（只有一人報名），六月到八月的羅馬有二浪——人浪和熱浪，中午可達攝氏三十六、七度，而人浪來自五湖四海，要一睹這古城風采，惟有在早上五時這二浪仍未出動的時刻，氣溫僅十七、八度，而唯一人影則來自捲縮街頭的露宿者。

從超過二千年歷史的羅馬萬神殿（Pantheon）出發，再走向以羅曼蒂克聞名的特萊維噴泉（Fontana di Trevi），上世紀五十年代名片《羅馬假期》令這噴泉成為情侶勝地，繼續向北走便轉成Shopping勝地西班牙廣場（Piazza di Spagna），全無人煙的購物區令人聯想起COVID肆虐時代；再向北走便是羅馬人民廣場（Piazza del Popolo），這裏要過橋再沿着台伯河（River Tiber）向下走到聖天使城堡（Castel Sant'Angelo），她前面有聖天使橋（Ponte Sant'Angelo），跟着便可直闖聖彼得大教堂和梵蒂岡，回路走過納沃納廣場（Piazza Navona）便到達起點萬神殿，全程約十公里，不用兩小時，還有餘閒在路邊小咖啡店歎杯Cappuccino加件牛角包。

跟意大利人的Dolce far niente（不做事的甜美）哲學不同，醫生的甜美來自多經歷、多感覺。

▲ 從超過二千年歷史的羅馬萬神殿（Pantheon）（專欄作家提供）

▲ 在路邊小咖啡店歎杯Cappuccino加件牛角包（專欄作家提供）